英超｜北倫敦打吡周日開戰 熱刺「大」勇撲阿仙奴

熱刺大勇，無懼鬥攻！今季不用踢歐洲賽的熱刺，在新帥調校之下，季初復現朝氣；香港時間周日晚在本輪英超重頭大戰，硬撼同樣大勇的北倫敦宿敵阿仙奴，必爭取主動，求打破近3季聯賽作客酋長球場全敗魔咒。兩軍火力十足，今場先取足智彩入球中位數[3/3.5]球，入球「大」(球賽編號FB5943，9月24日21:00開賽)。
熱刺今季由澳洲籍領隊普斯迪古路(Ange Postecoglou)領軍，重拾強大戰意及火力，尤其是上仗英超竟能在補時階段連入2球，主場2比1反勝錫菲聯，聯賽5戰4勝1和；最令人欣喜是重拾信心的不只球隊，還有巴西鋒將李察利臣(Richarlison)，他去季高價加盟，終於首次在聯賽入波助球隊全取3分，擺脫剋星污名，果然在國際賽期間尋求心理醫生幫助見效。
專心英超 備戰時間勝阿仙奴
熱刺今屆不用出戰歐洲賽，有充裕時間全力備戰今場打吡戰，雖然老牌翼鋒比列錫(Ivan Perisic)在操練中弄傷右膝十字韌帶，預計今季「報銷」；但李察利臣或近仗改踢箭頭的隊長孫興民同樣可以掛帥，配合古路施夫施基(Dejan Kulusevski)及占士麥迪臣(James Maddison)後上輔助攻堅，今場必不退縮，以求終止近3屆聯賽作客酋長球場全敗的魔咒。
當然阿仙奴延續去屆奪取聯賽亞軍的氣勢，聯賽5戰同樣4勝1和，只是得失球差不及熱刺；更喜見是「兵工廠」闊別5年半再戰歐聯，周中在分組賽初登場，即主場4比0大炒荷甲燕豪芬。主隊上半場已領先3球，三叉戟布卡約沙卡(Bukayo Saka)、李安度杜沙特(Leandro Trossard)及加比爾捷西斯(Gabriel Jesus)各入一球；中場隊長奧迪加特(Martin Odegaard)下半場「埋齋」。主帥阿迪達(Mikkel Arteta)下半場早段已陸續收起部份主力，以今季暫時最清脆勝仗，留力備戰周日北倫敦打吡。
阿仙奴杜沙特拾射門鞋
阿仙奴巴西左翼加比爾馬天尼利仍難趕及傷愈復出，但頂上的杜沙特已連續兩仗士哥；上仗未有出場的箭頭尼基迪亞(Eddie Nketiah)，亦有力跟「耶穌仔」捷西斯再爭正選一席，鋒力之強毋庸置疑；只是兵工廠今季3戰聯賽主場全部有失波，當中兩場先落後，今場遇上本屆聯賽場場起碼入2球的熱刺，一場精彩入球騷即將爆發。