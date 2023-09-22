英超｜北倫敦打吡周日開戰 熱刺「大」勇撲阿仙奴

熱刺大勇，無懼鬥攻！今季不用踢歐洲賽的熱刺，在新帥調校之下，季初復現朝氣；香港時間周日晚在本輪英超重頭大戰，硬撼同樣大勇的北倫敦宿敵阿仙奴，必爭取主動，求打破近3季聯賽作客酋長球場全敗魔咒。兩軍火力十足，今場先取足智彩入球中位數[3/3.5]球，入球「大」(球賽編號FB5943，9月24日21:00開賽)。

熱刺今季由澳洲籍領隊普斯迪古路(Ange Postecoglou)領軍，重拾強大戰意及火力，尤其是上仗英超竟能在補時階段連入2球，主場2比1反勝錫菲聯，聯賽5戰4勝1和；最令人欣喜是重拾信心的不只球隊，還有巴西鋒將李察利臣(Richarlison)，他去季高價加盟，終於首次在聯賽入波助球隊全取3分，擺脫剋星污名，果然在國際賽期間尋求心理醫生幫助見效。