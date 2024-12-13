英超｜博藍月先反彈贏曼市打吡

剛戰歐聯敗走都靈，近10戰只嘗一勝的「藍月」曼城，收拾心情又要返回主場，在周日深夜迎戰「紅魔」曼聯，合演打吡戰。「兩曼」同樣要在聯賽打告急牌搶分，但藍月在伊蒂哈德主場始終有一定威力；面對休息時間較少的紅魔，今場博主隊率先反彈，熱捧主勝。(球賽12月16日0:30開賽)
藍月突然「冧檔」成近期歐洲球壇其中一熱話，球隊剛在歐聯分組賽0比2不敵祖雲達斯，近10戰已7敗，已是該隊之前105場比賽的總落敗場數。再者，踏入11月後，9戰失21球，亦是5大聯賽失波最多球隊。主帥哥迪奧拿仍處變不驚，但正如前曼聯中堅李奧費迪南在該隊歐聯賽後所評論，未見過哥帥帶隊的「藍月」這麼糟糕。
曼城頹勢 主場仍具威力
不過藍月始終在英超已4連霸，該隊目前在聯賽落後榜首利物浦8分及多賽1場，爭霸形勢比歐聯爭出線危急得多，今場曼市打吡必然要全力爭勝。該隊計聯賽開季7戰主場仍錄得5勝1和1負，期間5戰最少入2球，主場出擊仍有相當信心。
陣容上，防中重將高華錫，剛戰已傷愈坐在後備席上，今場有望重返正選，取代近期出賽密度極高的根度簡；而另一攻擊好手菲爾科頓休息一仗後，今場亦會輪換作正選，支援艾寧夏蘭特攻堅。除了小將歷高利維斯停賽，今場出場陣容是近期較完整；面對作客火力薄弱的紅魔，必會以攻為守。
曼聯休息時間較曼城少
對手曼聯剛在歐霸作客捷克後，又要匆匆飛回曼市備戰，休息較少是今場不利搶分因素之一。另外球隊近期聯賽作客戰績極差，累計近5場英超作客不勝只入2球；就算遇上近期守力不濟的藍月防線，以般奴費南迪斯、拉舒福特帶領的鋒線，仍不足以言惡。球隊上季在英超主、客場皆被曼城雙殺，內部問題不比今場對手少，作客仍要看淡。相關連結：香港賽馬會網頁