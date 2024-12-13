英超｜博藍月先反彈贏曼市打吡

剛戰歐聯敗走都靈，近10戰只嘗一勝的「藍月」曼城，收拾心情又要返回主場，在周日深夜迎戰「紅魔」曼聯，合演打吡戰。「兩曼」同樣要在聯賽打告急牌搶分，但藍月在伊蒂哈德主場始終有一定威力；面對休息時間較少的紅魔，今場博主隊率先反彈，熱捧主勝。(球賽12月16日0:30開賽)

藍月突然「冧檔」成近期歐洲球壇其中一熱話，球隊剛在歐聯分組賽0比2不敵祖雲達斯，近10戰已7敗，已是該隊之前105場比賽的總落敗場數。再者，踏入11月後，9戰失21球，亦是5大聯賽失波最多球隊。主帥哥迪奧拿仍處變不驚，但正如前曼聯中堅李奧費迪南在該隊歐聯賽後所評論，未見過哥帥帶隊的「藍月」這麼糟糕。