英超｜周末好戲碼 森林「細」阻曼聯爭4連勝

無份出席周中英聯盃的英超球隊，本周繼續厲兵秣馬，備戰周末英超賽事；其中打回原形的諾定咸森林，已開始要為護級作好心理準備，周六主場迎戰回復惡氣的曼聯，定必還原基本步，以守為先搶分，預計今場入球不會多。(11月1日23:00開賽) 前般尼、愛華頓領隊、出身森林青年軍的達治(Dyche)，臨危受命接手森林主帥一職，首戰踢歐霸在不太受看好之下，反而憑兩個12碼贏波兼打破葡超勁旅波圖今季不敗身，原以為否極泰來；但上仗回到英超賽場，面對黑馬般尼茅夫即打回原形，上半場即被攻陷，以0比2敗走，聯賽4連敗排尾三。

森林上仗聯賽改踢「4-2-3-1」陣式，伊戈捷西斯(Igor Jesus)打單箭頭，赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)、基比斯活特(Gibbs White)及丹尼度爾(Dan Ndoye)後上支援，已算是該隊中前場可排的最強組合；落敗藉口可能是對手不用出戰歐洲賽，而森林戰畢歐霸休息兩天即要南下，體力極為輸蝕。 森林在英聯盃早已出局，球隊今次難得有接近一星期休息，加上今輪返回主場出戰，表現或又會截然不同；始終對上兩屆聯賽主場皆可打敗紅魔，而且上次打敗波圖，防守明顯轉強，風格保守的達治今場地頭布陣，必靠前線打快速反擊，望為森林搶分止瀉。

