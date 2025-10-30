英超｜周末好戲碼 森林「細」阻曼聯爭4連勝

無份出席周中英聯盃的英超球隊，本周繼續厲兵秣馬，備戰周末英超賽事；其中打回原形的諾定咸森林，已開始要為護級作好心理準備，周六主場迎戰回復惡氣的曼聯，定必還原基本步，以守為先搶分，預計今場入球不會多。(11月1日23:00開賽)
前般尼、愛華頓領隊、出身森林青年軍的達治(Dyche)，臨危受命接手森林主帥一職，首戰踢歐霸在不太受看好之下，反而憑兩個12碼贏波兼打破葡超勁旅波圖今季不敗身，原以為否極泰來；但上仗回到英超賽場，面對黑馬般尼茅夫即打回原形，上半場即被攻陷，以0比2敗走，聯賽4連敗排尾三。
森林上仗聯賽改踢「4-2-3-1」陣式，伊戈捷西斯(Igor Jesus)打單箭頭，赫臣奧杜爾(Hudson-Odoi)、基比斯活特(Gibbs White)及丹尼度爾(Dan Ndoye)後上支援，已算是該隊中前場可排的最強組合；落敗藉口可能是對手不用出戰歐洲賽，而森林戰畢歐霸休息兩天即要南下，體力極為輸蝕。
森林在英聯盃早已出局，球隊今次難得有接近一星期休息，加上今輪返回主場出戰，表現或又會截然不同；始終對上兩屆聯賽主場皆可打敗紅魔，而且上次打敗波圖，防守明顯轉強，風格保守的達治今場地頭布陣，必靠前線打快速反擊，望為森林搶分止瀉。
曼聯新兵戰力提升爭4連勝
相反曼聯正度過領隊艾摩廉(Amorim)上任近一年以來，最順景的時刻，球隊上仗聯賽主場以4比2氣走白禮頓，聯賽3連勝；三大前線貴價新兵，班捷文施斯高(Benjamin Sesko)再度掛帥，跟另外兩大新兵馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及麥比奧莫(Mbeumo)合力攻堅，各自交出入球及助攻。目前紅魔9戰16分，只比排第2的般尼茅夫少2分，今場必力爭3分，望重新享受久違的爭霸氣氛。
不過紅魔雖然曾在早前作客打敗利物浦，但遇上較弱或保守對手，有時會出現老鼠拉龜束手無策的情況；計開季頭3場英超作客不勝共入2球，今場會遇到主隊負偶頑抗，估計戰況膠著居多，入球「細」盤較值博。