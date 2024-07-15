英超｜失意兵季前求反彈 曼聯「大」戰洛辛堡

英超老牌勁旅曼聯新季首場熱身賽，今夜先造訪挪威與當地褪色班霸洛辛堡拍跳。「紅魔」教練團先得到球會名宿雲尼斯達萊加入，新兵卻未到位；但今戰仍會有包括拉舒福特與美臣蒙特等球星掛帥，只是可勝不穩，寧博開入球騷(球賽編號FB7966，7月16日00:00開賽)。

曼聯的荷蘭名帥滕哈格踏入執教的第3個球季，經歷上季飽受傷患困擾影響球隊戰績的一季，「坦克」總算保住帥位。為求提升戰績，早前先簽入兩位新副手包括連尼夏基(Rene Hake)及「雲佬」，二人已投入新工作。 球員時代在紅魔攀上事業高峰的雲尼斯達萊，在2001至2006年間為曼聯上陣219場入150球；「雲佬」頂級射術，加上之前在燕豪芬等的執教經驗，可望對球隊鋒將帶來重大幫助。至於在引入新球員方面，來自博洛尼亞的前鋒約舒亞舒克斯(Joshua Zirkzee)及拜仁慕尼黑中堅馬菲斯迪歷特(Matthijs de Ligt)，據報在洽商方面已接近完成階段，今場當然無法趕及報到出賽。

美臣蒙特

落選國際大賽球員先開操 球隊上周在奧脫福開操，未有參戰今夏國際大賽如美洲國家盃及歐國盃等的 球星，包括「福仔」、美臣蒙特、卡斯米路、域陀連迪路夫及門將奧拿拿等都有參與，今場有望登場。當中「福仔」與美臣蒙特都需要爭取表現挽回名聲，反而奧拿拿的神經刀演出，在球隊未有足夠頂級後衛作屏障下，難言穩健。