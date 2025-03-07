英超｜奧脫福無威力「魔仙戰」捧阿仙奴

「無鋒陣」照樣在歐聯大炒對手「七個一皮」的「兵工廠」阿仙奴，回到聯賽繼續爭標的不可能任務，在周日深夜作客鬥兵疲的曼聯。兵工廠今仗作客毫無威力的奧脫福主場出戰，有力開客勝。(球賽3月10日0:30開賽)
兩支英超傳統爭標老對手，阿仙奴連續兩屆得亞軍，本輪前落後利物浦13分但少賽1場，仍穩佔次席；曼聯近3屆不入前兩名，上屆更跌至第8，今季中途易帥，聯賽現排第14位，不愁護級威脅，但季內只餘歐霸可爭。
兵工廠因鬧前鋒荒，近兩仗聯賽失5分，被利物浦拋離；但周中歐聯突然神勇，7比1大勝燕豪芬，創歐聯淘汰賽史上作客最大勝仗，前中後三線「廠將」全有入球，士氣大振，再回到今季尚餘11場的英超賽場，爭標會盡最後努力。
阿仙奴上仗由李安度杜沙特、米基爾馬連奴及超新星尼華尼利攻堅，各入一球；躋身歐聯8強已是十拿九穩，今場不用留力，加上近4次聯賽交手全勝紅魔，爭勝機會樂觀。
曼聯近7場英超輸5場
曼聯近7場聯賽主場5敗，兩場勝仗只恰到降班大熱修咸頓及葉士域治，奧脫福威力已蕩然無存，加上在歐霸作客硬撼皇蘇後，不足72小時要在英超鬥阿仙奴，主將體力受嚴峻考驗，或要輪換部分副選，甚至用倒戈的前鋒小將奧比馬田(Obi-Martin)擔正，今場恐怕難破近年英超對賽全敗魔咒。相關連結：香港賽馬會網頁