英超｜奧脫福無威力「魔仙戰」捧阿仙奴

「無鋒陣」照樣在歐聯大炒對手「七個一皮」的「兵工廠」阿仙奴，回到聯賽繼續爭標的不可能任務，在周日深夜作客鬥兵疲的曼聯。兵工廠今仗作客毫無威力的奧脫福主場出戰，有力開客勝。(球賽3月10日0:30開賽)

兩支英超傳統爭標老對手，阿仙奴連續兩屆得亞軍，本輪前落後利物浦13分但少賽1場，仍穩佔次席；曼聯近3屆不入前兩名，上屆更跌至第8，今季中途易帥，聯賽現排第14位，不愁護級威脅，但季內只餘歐霸可爭。

兵工廠因鬧前鋒荒，近兩仗聯賽失5分，被利物浦拋離；但周中歐聯突然神勇，7比1大勝燕豪芬，創歐聯淘汰賽史上作客最大勝仗，前中後三線「廠將」全有入球，士氣大振，再回到今季尚餘11場的英超賽場，爭標會盡最後努力。