英超｜妙計破「黑魔法」曼城逼和阿仙奴續居榜首

妙計破「黑魔法」？眼見曼城聯賽主場不敗身被破兼被對手升上榜首，主帥哥迪奧拿(Guardiola)尾段妙計奏效，讓中堅史東斯(Stones)推前踢前鋒，後者並在完場前於禁區內混戰中射入，2比2逼和大部分時間少踢1人後死守的阿仙奴。 今場英超頂級大戰，過程峰迴路轉，艾寧夏蘭特早段半單刀破門，攻入他在「藍月」上陣第105次的第100球；但阿仙奴新兵左閘卡拉科尼先入世界波，加上中堅加比爾馬加希斯「屈機」式又頂入角球反先。不過客軍前鋒李安度杜沙特，完半場前將皮球大腳踢走，「兩黃一紅」被逐，令阿仙奴下半場用「9-0-0」戰術，望死守保住勝果兼可登上榜首。

不過在對手下半場瘋狂28次攻門，門將大衛拉耶已救出其中9次下，仍被主隊後備出場的中堅史東斯，在一次角球攻勢於97分14秒射入扳平，阿仙奴仍無法打破自2015年後作客「藍月」不勝魔咒。 阿迪達為阿仙奴自豪 阿仙奴主帥阿迪達賽後為己隊表現感到自豪，並說：「在伊蒂哈德球場有56分鐘只剩10人比賽，是一次奇蹟。我們所做的令人難以置信。」對於杜沙特如沒有被逐，阿仙奴是否可以贏波而回，他說：「這點我無頭緒，但我想說有56分鐘剩10人鬥曼城，一百次中有99次會輸波，而且會大敗。」