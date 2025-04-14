英超｜季尾踢法有前冇後 般茅富咸鬥攻格

兩支英超中上游球隊，近期表現大跌的般尼茅夫，今夜迎戰剛戰踢出季內代表作的富咸。兩軍季尾踢法有前冇後，今場入球中位數[2.5/3]球，先取「大」盤。(球賽編號FB0256，4月15日03:00開賽) 兩隊近期比賽的觀賞性都不俗，入得失得；今夜主場的般尼茅夫，2月中打敗修咸頓後，一度進佔聯賽第5位，以為有機會締造球會歷史，來屆首次踢歐洲賽；可是當巴西前鋒法蘭斯高艾雲尼遜休戰個多月後復出，並在近6戰共入6球，球會入波不缺，戰績反而大跌，命運弄人。

被譽為英超季內最有前途的般茅中堅組合，沙巴尼及甸侯辛穩健度下滑；「12碼王」祖斯甸古華特仍要養傷；而另一進攻好手賴恩基士堤提早收咧，令球隊攻守失衡，近6戰只得2分，包括對上5場聯賽場場失2球，跌至中游。可幸路易斯曲克因中後場兵源回復充裕，可踢回擅長的中場位置；跟快馬施曼尤及奧亞達支援艾雲尼遜攻堅，面對近期攻強於守的富咸，必爭取在地頭止跌。

富咸走勢難捉摸 富咸季尾勢頭比對手強，上仗聯賽主場在上半場神勇連入3球，反先「一哥」利物浦，最後仍能贏3比2完場；累計近11場5勝6負，走勢卻難以捉摸，但距離前列只有數分距離，爭取歐戰入場券未絕望。據統計，該隊對上14場英超有10次單場入2球，距離03/04年球季，該隊一季有19場聯賽入2球或以上的球會紀錄，只差兩場。