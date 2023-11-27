英超｜富咸「細」鬥狼隊 兩軍對戰例少交收

夜戰倫敦，「細」均力敵！英超香港時間周一深夜場獨腳戲，由富咸迎戰狼隊。兩軍實力接近，鋒力一般，近年碰頭入球例少，簡單取足智彩入球中位數[2.5]球「細」。(球賽編號FB8507，11月28日04:00開賽) 季前無奈將入球機器阿歷山大米祖域(Aleksandar Mitrovic)賣至沙特富豪球會希拉爾的富咸，開季至今聯賽僅入10球，是其中一支入波少英超隊，陣中無甚殺著，今戰有望倒戈的前狼隊兵魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)與艾達馬查奧爾(Adama Traore)，加盟新東家後表現未見突出，二人合共聯賽只入1球。慶幸富咸比上不足、比下有餘，季內先後擊敗愛華頓、盧頓及錫菲聯3支下游分子，暫時12戰12分，未愁在降班區掙扎。

球隊遇強即屈，左閘安東尼羅賓遜(Antonee Robinson)上輪鬥阿士東維拉有災難性演出，擺烏龍又扭失波，球隊早早落後，此子最後助攻占美尼斯破蛋，最終輸1比3，挽回一點面子。球隊今輪尚有防中重將祖奧柏連拿(Joao Palhinha)，因累積黃牌夠數停賽，後防大將伊沙迪奧普(Issa Diop)亦要養傷，幸對手狼隊作客火力一般，身手不凡的前阿仙奴門神賓特尼奴(Bernd Leno)，可穩住主隊大門。



狼隊劫富濟貧 狼隊今季經常「劫富濟貧」，表現反覆，上輪憑翼鋒沙拉比亞(Pablo Sarabia)、中場勒美拿(Mario Lemina)補時各轟入1球，戲劇性2比1反勝前列分子熱刺；南韓國腳黃喜燦(Hwang Hee-chan)暫以6球成為隊中聯賽首席射手，球隊以12戰15分居中下游，表現暫有交代。但要留意，狼隊近期作客鬥升班馬錫菲聯與盧頓，都要失分；中堅奇治戴臣(Craig Dawson)累積黃牌夠數，今場停賽，助攻王柏度尼圖(Pedro Neto)仍在養傷，今場作客同級球隊，未必敢放肆主攻。