英超｜專殺升班馬 阿仙奴勢取般尼

英超三隊升班馬上輪全部贏波，其中絕勝包尾狼隊的般尼，周六晚將迎擊英超「一哥」阿仙奴；後者季初死球戰術耍家，破密集有良方，最強數據是專殺英超升班馬，一眾主力叉足電再上陣搏殺，客勝穩開。(11月1日23:00開賽)

阿仙奴10月完成全部安排在倫敦的比賽後，11月第一個「工作天」即要北上作客般尼。兵工廠10月聯賽4戰全勝只失1球，目前以4分優勢領先第2位的般尼茅夫；雖然轉入作客周期，但11月頭兩場作客分鬥升班馬般尼及新特蘭，賽程未算難打。英聯盃過後，阿仙奴主帥阿迪達(Arteta)又會以最強的「4-3-3」陣式出擊。球隊季內暫時只鬥利物浦及曼城失分，其餘7戰聯賽全勝只失1球，最強數據是上季兩循環6鬥升班馬全勝，今季初主場鬥列斯聯亦數5比0，周六晚鬥般尼料戰情一面倒。