英超｜專殺升班馬 阿仙奴勢取般尼

英超三隊升班馬上輪全部贏波，其中絕勝包尾狼隊的般尼，周六晚將迎擊英超「一哥」阿仙奴；後者季初死球戰術耍家，破密集有良方，最強數據是專殺英超升班馬，一眾主力叉足電再上陣搏殺，客勝穩開。(11月1日23:00開賽)
阿仙奴10月完成全部安排在倫敦的比賽後，11月第一個「工作天」即要北上作客般尼。兵工廠10月聯賽4戰全勝只失1球，目前以4分優勢領先第2位的般尼茅夫；雖然轉入作客周期，但11月頭兩場作客分鬥升班馬般尼及新特蘭，賽程未算難打。英聯盃過後，阿仙奴主帥阿迪達(Arteta)又會以最強的「4-3-3」陣式出擊。球隊季內暫時只鬥利物浦及曼城失分，其餘7戰聯賽全勝只失1球，最強數據是上季兩循環6鬥升班馬全勝，今季初主場鬥列斯聯亦數5比0，周六晚鬥般尼料戰情一面倒。
般尼鋒力有限
般尼上仗聯賽作客3比2絕殺今季聯賽未開勝門的狼隊，聯賽連勝但對手偏弱；球隊暫9戰得10分排中下游，而上仗梅開二度的荷蘭箭頭施安費林明(Zian Flemming)屬實而不華，今場面對超強中堅加比爾馬加希斯(Garbriel Magalhaes)領導的防線，難越雷池半步。般尼季初遇強即屈，鬥「曼城雙雄」、利物浦及阿士東維拉全敗，今場對英超「一哥」，只怕35歲老將基爾獲加(Kyle Walker)會成為防守最大缺口，勢被阿仙奴鋒將重點攻擊，要主守也難。