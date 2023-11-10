英超｜對賽剋死車路士 曼城大勇繼續贏

王者回歸，捨我其誰！英超今輪重頭戲，必屬回勇的車路士在香港時間周日深夜尾場壓軸戲，返主場硬撼「藍月」曼城。車路士雖然剛戰成功打破熱刺聯賽不敗身，但藍月近況大勇，兩大戰線累計取得5連捷；近年對賽剋死車路士，今場必取客勝(球賽編號FB8214，11月13日00:30開賽)。

車路士上仗憑射手尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)連中三元，作客4比1反勝熱刺，但其實球隊整體演出一般；若非對手只剩9人應戰下，仍冒險全場高位逼搶，以車路士的疲弱組織力，不可能取得大勝。球隊今屆始終新兵多，傷兵又不少，表現反覆不定；今戰遇上近期一再以無敵姿態大勝對手的曼城，加上近季各項賽事6度交手，車路士竟然全敗兼0入球，格食格下，今場不值追捧。