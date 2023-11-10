英超｜對賽剋死車路士 曼城大勇繼續贏

王者回歸，捨我其誰！英超今輪重頭戲，必屬回勇的車路士在香港時間周日深夜尾場壓軸戲，返主場硬撼「藍月」曼城。車路士雖然剛戰成功打破熱刺聯賽不敗身，但藍月近況大勇，兩大戰線累計取得5連捷；近年對賽剋死車路士，今場必取客勝(球賽編號FB8214，11月13日00:30開賽)。
車路士上仗憑射手尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)連中三元，作客4比1反勝熱刺，但其實球隊整體演出一般；若非對手只剩9人應戰下，仍冒險全場高位逼搶，以車路士的疲弱組織力，不可能取得大勝。球隊今屆始終新兵多，傷兵又不少，表現反覆不定；今戰遇上近期一再以無敵姿態大勝對手的曼城，加上近季各項賽事6度交手，車路士竟然全敗兼0入球，格食格下，今場不值追捧。
曼城新兵杜古添活力
曼城上輪聯賽憑快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)勁爆交出1入波4助攻，6比1狂數般尼茅夫；到周中歐聯又靠艾寧夏蘭特(Erling Haaland)梅開二度，輕取年青人，篤定提早出線。在歐聯留力未有出場的祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及洛迪卡斯簡迪(Rodri)，今戰必重返正選行列；縱然史東斯(John Stones)與文路爾艾簡治(Manuel Akanji)近期均要養傷，但主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)手上精兵多，今場一眾進攻主力悉數列陣，要繼續延續近期長勝路不難。
熱刺多將傷停鬥狼隊
至於明晚英超早場，狼隊迎戰熱刺(球賽編號FB8212，11月11日20:30開賽)。狼隊今季雖曾主場勇挫曼城，但上輪補時最後一刻卻被包尾的錫菲聯絕殺，士氣受挫；季內已交出7次助攻的翼鋒柏度尼圖(Pedro Neto)，今場繼續養傷，戰力大削。
相反熱刺上仗大敗但贏盡掌聲，中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)與左閘烏杜治(Destiny Udogie)今場停賽；進攻主力占士麥迪臣(James Maddison)、李察利臣(Richarlison)及中堅雲迪尹(Micky van de Ven)齊齊養傷，今場確有隱憂。幸好，隊內士氣高昂，隊長孫興民(Son Heung-min)孭重飛狀態長勇，季內聯賽客戰成績冠同儕，今場客勝仍可支持！