熱門搜尋:
SmartPLAY 床蝨 雙11 騙案 教協解散 無制限探險隊 白日之下 流感 叱咤2023 區議會選舉2023 姜濤 MIRROR 以巴衝突 施政報告2023 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023
Ad Block Ad Block
返回
波經
2023-11-10 04:30:16
日報

英超｜對賽剋死車路士 曼城大勇繼續贏

分享：
英超 英超 英超 英超

王者回歸，捨我其誰！英超今輪重頭戲，必屬回勇的車路士在香港時間周日深夜尾場壓軸戲，返主場硬撼「藍月」曼城。車路士雖然剛戰成功打破熱刺聯賽不敗身，但藍月近況大勇，兩大戰線累計取得5連捷；近年對賽剋死車路士，今場必取客勝(球賽編號FB8214，11月13日00:30開賽)。

車路士上仗憑射手尼高拉斯積遜(Nicolas Jackson)連中三元，作客4比1反勝熱刺，但其實球隊整體演出一般；若非對手只剩9人應戰下，仍冒險全場高位逼搶，以車路士的疲弱組織力，不可能取得大勝。球隊今屆始終新兵多，傷兵又不少，表現反覆不定；今戰遇上近期一再以無敵姿態大勝對手的曼城，加上近季各項賽事6度交手，車路士竟然全敗兼0入球，格食格下，今場不值追捧。

曼城新兵杜古添活力

曼城上輪聯賽憑快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)勁爆交出1入波4助攻，6比1狂數般尼茅夫；到周中歐聯又靠艾寧夏蘭特(Erling Haaland)梅開二度，輕取年青人，篤定提早出線。在歐聯留力未有出場的祖利安艾華利斯(Julian Alvarez)、貝拿度施華(Bernardo Silva)及洛迪卡斯簡迪(Rodri)，今戰必重返正選行列；縱然史東斯(John Stones)與文路爾艾簡治(Manuel Akanji)近期均要養傷，但主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)手上精兵多，今場一眾進攻主力悉數列陣，要繼續延續近期長勝路不難。
 

英超 英超 英超

熱刺多將傷停鬥狼隊

至於明晚英超早場，狼隊迎戰熱刺(球賽編號FB8212，11月11日20:30開賽)。狼隊今季雖曾主場勇挫曼城，但上輪補時最後一刻卻被包尾的錫菲聯絕殺，士氣受挫；季內已交出7次助攻的翼鋒柏度尼圖(Pedro Neto)，今場繼續養傷，戰力大削。

Ad Block

相反熱刺上仗大敗但贏盡掌聲，中堅基斯甸羅美路(Cristian Romero)與左閘烏杜治(Destiny Udogie)今場停賽；進攻主力占士麥迪臣(James Maddison)、李察利臣(Richarlison)及中堅雲迪尹(Micky van de Ven)齊齊養傷，今場確有隱憂。幸好，隊內士氣高昂，隊長孫興民(Son Heung-min)孭重飛狀態長勇，季內聯賽客戰成績冠同儕，今場客勝仍可支持！

英超

2023/24英超第12周賽事 (周六至下周日)

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受