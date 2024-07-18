英超｜意甲新星卡拉科利勢加盟 阿仙奴再踏爭標路

上季英超爭標功虧一簣的阿仙奴，新季決心捲土重來，自然要在轉會市場大展拳腳；這支上季亞軍在本周復操之前，已率先放走森比盧干卡與紐奴泰華利斯，同時連伊美路維及尼基迪亞兩大英兵亦已在清洗之列。當然，有入亦有出，效力博洛尼亞的意大利國腳新星卡拉科利(Riccardo Calafiori)有望來投，主帥阿迪達聲言要全方位增強實力，全力衝冠。
隨着後衛薛迪索拉斯及中場艾利尼約滿離隊，森比盧干卡外借西維爾亦在周初落實；加上另一守將紐奴泰華利斯亦被借往拉素，阿迪達重整陣容的如意算盤總算踏出成功一步。
伊美路維難有上陣機會勢他投
至於早已上位的中場新星伊美路維，近季持續受傷患影響進度，在加比爾馬天尼利與李安度杜沙特上季的大爆發下，該英格蘭小國腳徹底失寵，成為了「兵工廠」下個清洗目標，來自富咸與水晶宮提出3,000萬鎊的開價，均未達阿仙奴目標價位，但這位潛質未盡露的翼鋒，離隊之日恐怕不遠矣。
同樣地，上季未能把握機會上位的前鋒尼基迪亞，正受到法甲馬賽青睞。
阿迪達明言補強
對於阿仙奴的休季增兵大計，阿迪達表示：「在新(財政)條例下，我們必須尊重及謹慎面對，再加上歐國盃與美洲盃亦令轉會市場慢了下來；但我們始終希望在每一部分都作出提升，希望現在開始加速進行吧！」
這位西班牙名帥補充：「轉會市場相當有趣，唯一肯定是我們會積極爭取，我們已有明顯目標，只待適當時機去達成適當協議。」
從賓福特買斷門將大衛拉耶，是阿仙奴今夏首個收購；但說到矚目的新兵則有望是在歐國盃彈起、意大利後衛卡拉科利。只要雙方就約4,000萬至5,000萬鎊的轉會費達成協議，這位能兼任左閘及中堅的22歲後衛，勢成這支北倫敦球會今夏強化陣容的重點收購。