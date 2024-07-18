英超｜意甲新星卡拉科利勢加盟 阿仙奴再踏爭標路

上季英超爭標功虧一簣的阿仙奴，新季決心捲土重來，自然要在轉會市場大展拳腳；這支上季亞軍在本周復操之前，已率先放走森比盧干卡與紐奴泰華利斯，同時連伊美路維及尼基迪亞兩大英兵亦已在清洗之列。當然，有入亦有出，效力博洛尼亞的意大利國腳新星卡拉科利(Riccardo Calafiori)有望來投，主帥阿迪達聲言要全方位增強實力，全力衝冠。

隨着後衛薛迪索拉斯及中場艾利尼約滿離隊，森比盧干卡外借西維爾亦在周初落實；加上另一守將紐奴泰華利斯亦被借往拉素，阿迪達重整陣容的如意算盤總算踏出成功一步。