英超｜新帥費查領軍出擊 紅魔「尼」料

曼聯辭退主帥艾摩廉(Amorim)，今晚深夜首次由看守領隊費查(Fletcher)帶隊，作客鬥另一升班馬般尼；紅魔近期在陣容不整下頻頻失分，但如今易帥重新出發，進攻主力又有望回歸，遇上積弱的般尼，可博客隊贏波反底。(球賽編號FB1863，1月8日04:15開賽)

在後費格遜(Ferguson)年代，領軍勝率最低的領隊艾摩廉在周一被辭退後，紅魔高層決定由該隊U18領隊、在費爵麾下曾出賽11年的中場好手費查，暫掌一隊兵權。今場是費查首場睇辦戰，排陣備受外界關注；球隊近5場英超只得1勝，包括上仗作客升班馬列斯聯僅逼和對手1比1，但本輪前仍排第6，當務之急當然要盡快重返勝門，保住前列位置。