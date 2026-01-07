英超｜新帥費查領軍出擊 紅魔「尼」料

曼聯辭退主帥艾摩廉(Amorim)，今晚深夜首次由看守領隊費查(Fletcher)帶隊，作客鬥另一升班馬般尼；紅魔近期在陣容不整下頻頻失分，但如今易帥重新出發，進攻主力又有望回歸，遇上積弱的般尼，可博客隊贏波反底。(球賽編號FB1863，1月8日04:15開賽)
在後費格遜(Ferguson)年代，領軍勝率最低的領隊艾摩廉在周一被辭退後，紅魔高層決定由該隊U18領隊、在費爵麾下曾出賽11年的中場好手費查，暫掌一隊兵權。今場是費查首場睇辦戰，排陣備受外界關注；球隊近5場英超只得1勝，包括上仗作客升班馬列斯聯僅逼和對手1比1，但本輪前仍排第6，當務之急當然要盡快重返勝門，保住前列位置。
般奴蒙特或復出
今場繼續作客、繼續鬥升班馬般尼，據報兩大中前場好手、隊長般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)及美臣蒙特(Mason Mount)皆有機會傷癒列陣，配合上仗入波的馬菲奧斯根夏(Matheus Cunha)及箭頭班捷文施斯高(Benjamin Sesko)，大大增強球隊贏波本錢。當然還大有機會繼續見到新帥兩位兒子、積克(Jack)及泰拿(Tyler)費查列後備席伺機登場，寄望紅魔贏積弱升班馬，仍然樂觀。
般尼攻守皆不似預期
般尼近況不妙，上仗聯賽0比2敗走白禮頓後，對上11場聯賽只得2和9負排尾二。球隊人腳因多位非洲兵暫時離隊，以及傷兵不少進一步削弱實力，據報功勳主帥柏加(Parker)地位仍穩，但球迷不滿之聲愈來愈吵耳。全隊只有季初從紐卡素免費轉會的老門將杜夫巴卡(Dubravka)表現對辦，季初由車路士重金購入的前鋒布查(Broja)貨不對辦，開季至今只有一個英超入球，今場繼續擔正亦難起重大作用。
全英超主場入球能力最弱的般尼，計對上8次英超主場鬥曼聯，居然7次0入球兼只得2和6負；今夜遇上志切求勝的紅魔，只怕凶多吉少，繼續在下游掙扎。