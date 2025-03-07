英超｜曼城勢贏「三哥」森林

藍月失意歐聯後，即要迅速收拾心情，修訂季尾目標；力爭聯賽保住前四及爭取失落了一季的英足盃。幸好，球隊先在英超打敗熱刺，然後英足盃淘汰英冠的普利茅夫入8強，重回勝軌；明晚只要再贏，即可回升久未嘗過的「三哥」排名，決心十足。

「新沙拿」養精蓄銳

沉寂一輪的入球機器艾寧夏蘭特，近兩仗交出1入球1助攻，其新拍檔、埃及新貴射手奧馬馬莫殊，上仗英足盃全場坐冷板；叉足電後，可在今場英超前列戰再度攜手出擊，並由兩翼沙維奧及謝利美杜古支援。縱使最近又有主力中堅尼敦艾基，上仗賽後要接受腳部骨裂手術；但中路防守仍有魯賓戴亞斯壓場，防範對手中鋒基斯活特進襲，以攻為守，可以秤先。

對手森林由上屆護級分子，搖身變成前列爭歐聯席位隊伍，今屆最神奇；球隊踢法簡單，實而不華，兩隻「快馬」赫臣奧杜爾及安東尼艾蘭加，支援33歲的老箭頭基斯活特攻堅，早前得心應手。防守上，上季中由斯特拉斯堡過檔的比利時門將沙斯，愈踢愈穩，令球隊是英超主場其中一隊守力王；上仗正是靠他在英足盃主場1比1逼和葉士域治後，救出對手第5輪12碼，驚險過關。