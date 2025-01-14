英超｜曼城回勇作客捕「蜂」

曼城全面回勇，轉會市場動作多，決心反撲重返爭霸行列；今晚在英超遇上主場戰力大減的「蜜蜂兵團」賓福特，「藍月」猛將回歸火力強，客勝穩開。(球賽編號FB6131，1月15日03:30開賽)

曼城在一輪低潮期後，近期聯賽先後輕取李斯特城及韋斯咸；上仗英足盃半力出擊，以8比0氣走英乙沙福特城，重拾朝氣。藍月在英超只距前4的車路士2分，為了下半季大反撲，已由法甲朗斯簽入20歲的烏茲別克中堅胡薩洛夫(Khusanov)；另外盛傳德甲法蘭克福的埃及射手奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)，將於月內來投，大軍人氣回升。