英超｜曼城回勇作客捕「蜂」

曼城全面回勇，轉會市場動作多，決心反撲重返爭霸行列；今晚在英超遇上主場戰力大減的「蜜蜂兵團」賓福特，「藍月」猛將回歸火力強，客勝穩開。(球賽編號FB6131，1月15日03:30開賽)
曼城在一輪低潮期後，近期聯賽先後輕取李斯特城及韋斯咸；上仗英足盃半力出擊，以8比0氣走英乙沙福特城，重拾朝氣。藍月在英超只距前4的車路士2分，為了下半季大反撲，已由法甲朗斯簽入20歲的烏茲別克中堅胡薩洛夫(Khusanov)；另外盛傳德甲法蘭克福的埃及射手奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)，將於月內來投，大軍人氣回升。
藍月計近3次聯賽鬥「蜜蜂兵團」錄得全勝，當中6球全由艾寧夏蘭特及菲爾科頓各入3球包辦；二人聯同上仗坐冷板的奇雲迪布尼及貝拿度施華、中堅加華度爾及右閘歷高利維斯，將重返正選出征求勝。
蜜蜂兵團防守傷患困擾
賓福特上仗聯賽作客5球大勝包尾修咸頓，但球隊季內原本主強客弱的走勢卻逆轉；主場連英足盃已錄得3連敗。另外，「蜜蜂兵團」正受多位主力守將受傷困擾，前鋒空有把握力強的麥比奧莫及尤尼韋沙；但主力中堅賓美、賓諾克及基斯杜化艾查養傷，要由稍有級數的愛爾蘭中堅尼彌哥連斯一人獨撐，今夜恐怕入不敷支。相關連結：香港賽馬會網頁