英超｜曼城強勢爭標迎擊護級韋斯咸

力圖以後上姿態衛冕英超冠軍的曼城，香港時間今晚深夜在主場迎戰仍未擺脫降班威脅的「槌仔幫」韋斯咸(04/05 03:00)，曼城若贏波可重上一哥兼保「失少4分」優勢。另一回勇勁旅利物浦，主場鬥另一倫敦球會富咸(03:00)，為爭前四，誓搶5連勝！

為爭本屆三冠王，「藍月」曼城全速開動贏波機器，剛戰作客2比1小勝富咸，英超8連勝，爭標形勢上已壓過阿仙奴。王牌射手艾寧夏蘭特該仗開賽早段攻入一記12碼，取得個人各項賽事今季第50球，在英超亦只差1球，便可力壓傳奇射手舒利亞及高爾共同保持的34球紀錄，成為英超No.1。

曼城中場大將奇雲迪布尼上仗小休，今場未知會否出場，但大軍人腳鼎盛，上仗只在尾段出場的菲爾科頓及攻中貝拿度施華，隨時可當重任。正選右閘基爾獲加號召隊內經驗豐富的成員說：「勇態來得及時，但主力球員是時候在大戰挺身而出，力爭贏波爭取終極目標。」

韋斯咸護級未上岸，上仗英超作客3比4受挫水晶宮，聯賽連敗，更有中堅葛特蘇馬扭傷足踝離場，今場或由奧邦拿頂上夥拍阿古特，防線實力一般。槌仔幫對上6次英超作客曼城全敗，今場要爆冷或要靠其煞食的死球戰術。

