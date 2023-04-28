英超｜曼城求挫富咸重登榜首做一哥

輕取阿仙奴、勝出英超榜首決戰的「藍月」曼城，已經完全搶回奪標的主導權，而只要在香港時間周日晚作客打敗另一倫敦球會富咸，即可重上英超榜首、名正言順做「一哥」領頭，繼續向英超3連霸進軍，主帥哥迪奧拿揚言冠軍已在己隊掌握之中，未來3戰將會是決定性。

曼城靠最強攻擊組合、艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼，共交出3入球3助攻，主場4比1大炒阿仙奴，英超7連勝，目前只落後兵工廠1分，但少賽2場，即已較對手少失4分。因阿仙奴下周二才主場鬥車路士，意味藍月只要在周日作客，打敗下半季走勢下滑的富咸，即可自去年8月以來再登榜首。

哥迪奧拿勝出榜首大戰後說：「我們不能失焦，現在我們手中，未來3戰具決定性，視乎我們能否做到所想要的，現實是我們仍落後阿仙奴。」曼城鬥富咸後，之後主場對護級分子韋斯咸及列斯聯，便會轉戰歐聯硬撼皇家馬德里，加上6月初的英足盃決賽鬥曼聯，繼續向該會史上首個三冠王進發。哥帥並指球員在關鍵時刻明白要贏波的經驗，起了關鍵作用。



