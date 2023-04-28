英超｜曼城求挫富咸重登榜首做一哥

輕取阿仙奴、勝出英超榜首決戰的「藍月」曼城，已經完全搶回奪標的主導權，而只要在香港時間周日晚作客打敗另一倫敦球會富咸，即可重上英超榜首、名正言順做「一哥」領頭，繼續向英超3連霸進軍，主帥哥迪奧拿揚言冠軍已在己隊掌握之中，未來3戰將會是決定性。
曼城靠最強攻擊組合、艾寧夏蘭特及奇雲迪布尼，共交出3入球3助攻，主場4比1大炒阿仙奴，英超7連勝，目前只落後兵工廠1分，但少賽2場，即已較對手少失4分。因阿仙奴下周二才主場鬥車路士，意味藍月只要在周日作客，打敗下半季走勢下滑的富咸，即可自去年8月以來再登榜首。
哥迪奧拿勝出榜首大戰後說：「我們不能失焦，現在我們手中，未來3戰具決定性，視乎我們能否做到所想要的，現實是我們仍落後阿仙奴。」曼城鬥富咸後，之後主場對護級分子韋斯咸及列斯聯，便會轉戰歐聯硬撼皇家馬德里，加上6月初的英足盃決賽鬥曼聯，繼續向該會史上首個三冠王進發。哥帥並指球員在關鍵時刻明白要贏波的經驗，起了關鍵作用。
大米被罰 勇態不再
周日對手富咸，除了近13次對賽曼城全敗外，自從王牌前鋒阿歷山大米祖域，因推球證等多項指控成立，被重判停賽8場後，球隊勇態不再，跌落聯賽榜中游。上仗0比1敗走阿士東維拉時，更有翼鋒韋利安賽前傷出，中場哈利威爾遜一早退下火線，中前場人丁單薄，唯靠表現平穩的中場安達斯彭利拿支撐。相反，曼城上仗大捷時只後備出場的馬列斯、菲爾科爾及祖利安艾華利斯，今場可輪換攻堅，配合已在英超攻入38輪制下新紀錄33球的「射球機器」夏蘭特，絕對有力贏波重上榜首。(相關連結：https://football.hkjc.com/football/preview/chinese/preview-list.aspx)