英超｜曼城火力強勢破李城 爭做一哥

雙雄爭霸，各有殺著！英超爭霸進入白熱化，榜首雙雄本輪分遇護級分子；其中大勇的「藍月」曼城，明晚香港時間深夜迎戰剛易帥、近況全英超最頹的李斯特城(15/04 19:30)，相信「頹狐」難變攔路虎，以阻止曼城繼續在分數上逼近「一哥」阿仙奴。

曼城勢頭越勁，剛在歐聯主場以3比0打敗德國班霸拜仁慕尼黑，造出9連勝，焦點又是交出1入球1助攻的「入球機器」艾寧夏蘭特，個人正式以45個入球，超越曼聯名宿雲尼斯達萊、利物浦球星穆罕默德沙拿，成單季入波最多的英超球員。這位挪威神鋒近5仗不用踢足全場已數12粒，今場在輪換下，前線拍檔或改由馬列斯及祖利安艾華利斯；但面對李城防線，夏蘭特不難續創紀錄，助藍月贏波追近至落後阿仙奴3分。