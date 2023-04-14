英超｜曼城火力強勢破李城 爭做一哥

雙雄爭霸，各有殺著！英超爭霸進入白熱化，榜首雙雄本輪分遇護級分子；其中大勇的「藍月」曼城，明晚香港時間深夜迎戰剛易帥、近況全英超最頹的李斯特城(15/04 19:30)，相信「頹狐」難變攔路虎，以阻止曼城繼續在分數上逼近「一哥」阿仙奴。
曼城勢頭越勁，剛在歐聯主場以3比0打敗德國班霸拜仁慕尼黑，造出9連勝，焦點又是交出1入球1助攻的「入球機器」艾寧夏蘭特，個人正式以45個入球，超越曼聯名宿雲尼斯達萊、利物浦球星穆罕默德沙拿，成單季入波最多的英超球員。這位挪威神鋒近5仗不用踢足全場已數12粒，今場在輪換下，前線拍檔或改由馬列斯及祖利安艾華利斯；但面對李城防線，夏蘭特不難續創紀錄，助藍月贏波追近至落後阿仙奴3分。
「狐狸」李斯特城全英超近況最頹，近8場聯賽1和7負，跌至尾二，辭退主帥羅渣士仍無起色，剛戰主場0比1受挫般尼茅夫，在看台上觀戰的甸史密夫，在本周初已正式上任，聯同助手、英超名宿泰利等教練團成員，領軍至季尾救亡。史密夫賽前說：「我們要為球員注入信心及他們作戰部署，用盡每一天每一分鐘幫助球隊留住英超一席位。」近期重獲正選的老牌前鋒占美華迪，如果今戰上陣將是個人第300場英超，但他今屆在聯賽上陣29場只入1球。
阿仙奴鬥護級韋斯咸誓搶3分
阿仙奴則在周日早場亮相，作客另一倫敦球會、忙護級又忙歐協聯的韋斯咸。兵工廠上仗作客利物浦痛失2分，失領先優勢，再打折扣，猶幸目前只需專注聯賽，加上貴為今屆「倫敦打吡」之王，對上10戰9勝1和，作客鬥舟車勞頓的韋斯咸，今場仍是勝券在握。
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