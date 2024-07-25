英超｜曼城輸波 哥帥收貨大讚新星利維斯

英超班霸曼城新季首場熱身賽，在美國北卡來羅納與蘇超盟主些路迪激鬥，結果「藍月」派出艾寧夏蘭特(Erling Haaland)與基亞利殊(Jack Grealish)等主力帶領大批小將應戰，最終輸3比4；但主帥哥迪奧拿(Pep Guardiola)賽後仍感滿意，更點名大讚今場出任右閘的歷高利維斯(Rico Lewis)。由於陣內大批國腳級主力未歸隊，曼城今戰的一隊成員中，僅有夏蘭特、基亞利殊、加雲菲臘斯(Kalvin Phillips)及門將史堤芬奧迪加(Stefan Ortega)擔正；艾達臣摩拉斯(Ederson)在換邊後入替把關，下半場一度由夏蘭特追和3比3下，仍要敗陣。

哥迪奧拿證實迪布尼留隊

賽前哥帥受訪已證實比利時中場大將奇雲迪布尼(Kevin De Bruyne)新季留隊，不會去沙特掘金。對大軍今場表現，哥帥感滿意：「根本難踢，我們前場有經驗戰將，但後場卻配搭上8至9名小將，但我仍可看到很多亮點，奧斯卡卜比(Oscar Bobb)與歷高利維斯都保持高水平發揮。」

奧斯卡卜比與歷高利維斯是今場僅有踢足全場的曼城球員，尤其後者最令哥帥滿意：「我們製造了很多機會，並展現出速度與質素，這是季前階段，我們可以由此做起。歷高表現突出，可打防守，也許這才是他天生的位置。我們防線缺人，他做得很好，由控球到視野，我很滿意他的發揮。」藍月下場將在香港時間周日早上，在紐約城鬥意甲AC米蘭。