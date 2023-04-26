英超｜曼城迎阿仙奴冠軍前哨戰 加比爾難阻夏蘭特入球停不了

4月27日凌晨3時，英超冠軍前哨戰由曼城迎阿仙奴。曼城踢少兩場失分較阿仙奴少一分，而阿仙奴缺少沙列巴後防守不滯，要以攻代守，正好有利曼城前鋒艾寧夏蘭特數糊。
曼城 對 阿仙奴（球賽編號FB0588，4月27日03︰00開賽，NowTV611/621台直播）
阿仙奴作客最佳 曼城主場最強
阿仙奴32戰75分排英超榜首，曼城30戰70分居次，論失分曼城較阿仙受少一分，不過曼城需要分心踢歐聯4強，阿仙奴今季只餘英超爭逐。阿仙奴是今季英超作客成績最佳球隊，16場贏11場和3場，不過曼城亦同是主場最強球隊，15場贏13場和1場，可算是最強對最強之戰。阿仙奴兩度領前兩球下被利物浦及韋斯咸逼和，去仗對榜末的修咸頓苦戰3︰3只得一分。阿仙奴缺少防線主將沙列巴後不穩，已連續6場失球，2.5球入球大1.57倍有計。
曼城自2月初負熱刺後，已有2個半月未嘗一敗，當中包括2月中作客以3︰1擊敗阿仙奴、7︰0大勝RB萊比錫、4︰1贏利物浦、3︰0挫拜仁慕尼黑等，季尾氣勢一時無兩。
預料阿仙奴作客會先求穩守，但只要曼城打破缺口，阿仙奴就要增加進攻人數，有利曼城打反擊，艾寧夏蘭特正好有機會數糊，加比爾馬加希斯及洛賀丁難以完封這名挪威神鋒。夏蘭特今季聯賽已攻入32球，他甚少連續兩場交白卷。去仗足總盃勝錫菲聯夏蘭特沒有入球，代表今場應是時候了。特別事項︰艾寧夏蘭特會取得多少個入球?1球（2.5倍）或2球（4.75倍），兩者皆吸引。