英超｜曼城迎阿仙奴冠軍前哨戰 加比爾難阻夏蘭特入球停不了

4月27日凌晨3時，英超冠軍前哨戰由曼城迎阿仙奴。曼城踢少兩場失分較阿仙奴少一分，而阿仙奴缺少沙列巴後防守不滯，要以攻代守，正好有利曼城前鋒艾寧夏蘭特數糊。 曼城 對 阿仙奴（球賽編號FB0588，4月27日03︰00開賽，NowTV611/621台直播）

阿仙奴作客最佳 曼城主場最強 阿仙奴32戰75分排英超榜首，曼城30戰70分居次，論失分曼城較阿仙受少一分，不過曼城需要分心踢歐聯4強，阿仙奴今季只餘英超爭逐。阿仙奴是今季英超作客成績最佳球隊，16場贏11場和3場，不過曼城亦同是主場最強球隊，15場贏13場和1場，可算是最強對最強之戰。阿仙奴兩度領前兩球下被利物浦及韋斯咸逼和，去仗對榜末的修咸頓苦戰3︰3只得一分。阿仙奴缺少防線主將沙列巴後不穩，已連續6場失球，2.5球入球大1.57倍有計。 曼城 對 阿仙奴賽前分析及數據