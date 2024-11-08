英超｜曼城3連敗響警號 征白禮頓鬥「大」

中門大開的「藍月」曼城，在歐聯敗走里斯本後，匆匆又要準備在明晚深夜，在英超南下作客「海鷗」白禮頓。曼城為避免4連敗，在國際賽小休檔期前，不會再有任何保留，必然盡出手上精兵；碰上踢法大開大合的白禮頓，今場會是一場精彩入球騷。(球賽編號FB3591，11月10日01:30開賽)

曼城錄得自2018年以來首次被「過三關」，英聯盃、聯賽及歐聯直落3場作客全敗失8球；雖然在兩大戰線英超及歐聯，形勢仍未致太壞，但球隊傷兵不少，尤其中後場頗為嚴重，加上首席射手艾寧夏蘭特腳風轉弱，在該3場敗仗一球不入，包括剛戰歐聯射失12碼，球隊上下對現時低潮期不能掉以輕心。「藍月」主帥哥迪奧拿賽前表示：「由頭開始，己隊已知道今季難踢，但我喜歡並愛上它(挑戰)，將帶領球員嘗試一起面對。」