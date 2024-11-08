英超｜曼城3連敗響警號 征白禮頓鬥「大」

中門大開的「藍月」曼城，在歐聯敗走里斯本後，匆匆又要準備在明晚深夜，在英超南下作客「海鷗」白禮頓。曼城為避免4連敗，在國際賽小休檔期前，不會再有任何保留，必然盡出手上精兵；碰上踢法大開大合的白禮頓，今場會是一場精彩入球騷。(球賽編號FB3591，11月10日01:30開賽)
曼城錄得自2018年以來首次被「過三關」，英聯盃、聯賽及歐聯直落3場作客全敗失8球；雖然在兩大戰線英超及歐聯，形勢仍未致太壞，但球隊傷兵不少，尤其中後場頗為嚴重，加上首席射手艾寧夏蘭特腳風轉弱，在該3場敗仗一球不入，包括剛戰歐聯射失12碼，球隊上下對現時低潮期不能掉以輕心。「藍月」主帥哥迪奧拿賽前表示：「由頭開始，己隊已知道今季難踢，但我喜歡並愛上它(挑戰)，將帶領球員嘗試一起面對。」
曼城迪布尼或復任正選
雖然藍月鬥海鷗，前者擁有對上3季聯賽對戰，錄得5勝1和的絕對優勢；但客軍缺少長休的金球獎得洛迪卡斯簡迪外，加上兩位主力中堅魯賓戴亞斯及史東斯缺陣，右閘基爾獲加亦長期受傷患困擾，防線缺堤。唯有寄望進攻大將奇雲迪布尼傷愈後今場升正，配合菲爾科頓、快翼謝利美杜古，並為夏蘭特提供美妙傳送，以攻為守終止今次跌浪。
回勇韋碧克臨降
由少帥賀斯拿帶領的白禮頓，發揮不太穩定，近3戰連盃賽不敗；但勝在由回勇的老牌箭頭韋碧克、翼鋒好手三占薰，以及上力新兵佐真尼魯達組成的攻擊組合，入波不缺。球隊季內5戰聯賽主場2勝3和，包括近3場聯賽主場「總入球」最少有4球；之前面對大勇諾定咸森林、傳統Big Six熱刺亦會鬥攻，明晚遇上3連敗的曼城，海鷗必欲乘虛而入，今場精彩入球大戰可期。 相關連結：香港賽馬會網頁