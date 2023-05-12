英超｜曼聯主場誓反彈屠狼 爭前四現暗湧

「紅魔」曼聯在英超「前四保衛戰」接連受挫折下，優勢已大為縮減；為防追兵進一步威脅，明晚在英超主場迎戰已護級成功的狼隊，正是大好機會保住領先距離，並一報上季在奧脫福一敗之辱。

近期位列英超第3位紐卡素、第4位曼聯，爭踢來屆歐聯的本來形勢大好，但在利物浦連戰獲勝窮追下，加上前兩者上輪齊輸波，形勢頓變緊湊；其中接連作客0比1不敵白禮頓及韋斯咸的紅魔，雖仍領先第5位的利物浦1分及少賽1場，但為求穩陣獲「前四」，要盡快在今屆聯賽餘下4戰勝出3場，以確定出戰歐聯資格，而若今場在奧脫福再失分，季尾前四之爭將更掀高潮。