英超｜曼聯主場誓反彈屠狼 爭前四現暗湧

「紅魔」曼聯在英超「前四保衛戰」接連受挫折下，優勢已大為縮減；為防追兵進一步威脅，明晚在英超主場迎戰已護級成功的狼隊，正是大好機會保住領先距離，並一報上季在奧脫福一敗之辱。
近期位列英超第3位紐卡素、第4位曼聯，爭踢來屆歐聯的本來形勢大好，但在利物浦連戰獲勝窮追下，加上前兩者上輪齊輸波，形勢頓變緊湊；其中接連作客0比1不敵白禮頓及韋斯咸的紅魔，雖仍領先第5位的利物浦1分及少賽1場，但為求穩陣獲「前四」，要盡快在今屆聯賽餘下4戰勝出3場，以確定出戰歐聯資格，而若今場在奧脫福再失分，季尾前四之爭將更掀高潮。
曼聯「叉足電」有力挫「無求」狼
稍讓紅魔球迷放心的是，曼聯今場有多個有利因素反彈。首先，主場戰績標青，單計近3場聯賽主場全勝不失一球。另外之前賽程頻密，「一周雙賽」變常事，但上周日敗走韋斯咸後，難得有充裕休息備戰今場，除正選雙中堅仍在養傷，阿根廷翼鋒阿歷真度加拿祖已傷愈，上仗坐後備席，大軍中前場人腳相當充裕，前鋒拉舒福特、安東尼馬菲奧斯及般奴費南迪斯，將繼續負起入球重任。另外，今場對手狼隊上仗氣走阿士東維拉後，已宣布護級成功，變得「無欲無求」，鬥志或鬆懈；加上客軍一向「主強客弱」，近5戰作客聯賽只得1和4負，種種因素，有利紅魔平反上屆主場對賽0比1受挫之辱。
上仗跣腳撲波入網被「圍插」的門將迪基亞，仍會跟近期移入中路的勞基梳爾及連迪路夫合組中路防線，阻止客軍箭頭「野獸」迪亞高哥斯達及馬菲奧斯根夏來犯。紅魔只要在餘下3場主場全勝(下場作客般尼茅夫，之後主場鬥車路士及富咸)，便可在主帥滕哈格帶領下，錄得季內27場主勝，追平2002/03年該會紀錄，並準備下屆出戰歐聯。
曼城襲愛華頓 阿仙奴迎白禮頓
另外英超爭霸戰仍未塵埃落定，心繫歐聯的曼城，周日要作客剛戰大捷的護級分子愛華頓；而阿仙奴同晚隨後主場鬥被愛華頓大炒的白禮頓。