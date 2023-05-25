英超｜曼聯望挫車路士上第3 拉舒福特掛帥

「紅魔」曼聯今晚香港時間深夜，在英超褪色Big 6大戰迎擊車路士(26/05 03:00)，只要多取1分，可確定來季重返闊別一屆的歐聯，贏波更可升上第3；適逢對手表現未見起色，加上射手拉舒福特病愈復出，主隊求勝大好良機！

紐卡素本周初打和李斯特城，夠分數成為繼曼城及阿仙奴後，今屆第3支取得來屆歐聯席位的英超球隊；而曼聯今夜只要多取1分，亦可力阻利物浦後上，提早搭上「歐聯尾班車」，並可安心在下場煞科戰練兵，提早備戰下月初英足盃決賽鬥曼城，若贏波更會以2分反壓紐卡素，升上第3。

紅魔今場陣容將是近期最完整一次，首席射手拉舒福特傷愈，上仗南下1比0打敗般尼茅夫時，只因抱恙未能隨隊；此子將繼續成球隊的爭勝重心，而對上兩仗掛帥的安東尼馬迪爾，今料退居後備。上仗傷愈後備出場的防中麥湯米尼及前鋒加拿祖，今場有機會上陣，與般奴費南迪斯及卡斯米路組織進攻。曼聯門將迪基亞以17場不失球，已肯定贏得今屆英超「金手套」美譽；加上該隊今季在「夢劇院」聯賽17戰只失8球，以車路士如今超弱的火力，主隊要保不失不是難事。