英超｜李城主場勢攻利物浦 護級無退路

「如果李斯特城護級成功，將是我足球生涯最大成就！」「李城之寶」占美華迪賽前說。深陷降班危機的「狐狸」李斯特城，今晚香港時間深夜主場迎擊力爭前四的利物浦(16/05 03:00)，定要在王權球場傾力搶攻求存。

2015/16年英超盟主李斯特城，今屆攻力暫時是積分表下半版入球最多的一隊(35戰入49球)；不過自鋼門卡斯柏舒米高季前離隊，加上中路守將輪流受傷，防線就算不斷增兵亦從未穩妥。前諾域治主帥甸史密夫上月走馬上任，球隊一度3戰搶得5分；但上仗作客富咸，防守不濟故態復萌，以3比5敗走，目前35戰只得30分排尾二，岌岌可危。

16年封王功臣、並曾是2019/20年度英超金靴獎得主的占美華迪，自新帥上場後再獲重用，可惜上仗射12碼宴客，未能連續3仗士哥。他說：「我想這刻若能護級成功，會是我人生最大成就，這證明有幾重要。『傷感』也不足以形容我個人的感受，你問99%的人，也不會想像到現在的情況。」自2012年效力當時仍在英冠的李城、現年36歲的華迪，累計136個英超入球，現役排第3；僅次哈利卡尼(209球)及穆罕默德沙拿(139球)，英超傳奇當之無愧。

陣容上，雙中堅蘇恩古夥拍菲斯持續不穩，莊尼伊雲斯及哈里蘇達亞，或有機會臨危受命；占美華迪、攻中占士麥迪臣及上仗追回2球的翼鋒哈維班尼斯，仍是今場攻擊要角。

