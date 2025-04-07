英超｜李城低迷7連敗 難擋紐卡素

貴為一代英超殿堂級射手、現時任教「狐狸」李斯特城的雲尼斯達羅無計可施，只寄求麾下球員戰至最後；今晚英超獨腳戲遇力爭上游的「黑白兵團」紐卡素，主隊仍然凶多吉少。(球賽編號FB9901，4月8日03:00開賽)
中途接手的「狐狸」主帥雲尼斯達羅，似乎已去到變無可變的困局，季尾被炒機會亦高。球隊近期以沙場老將高亞迪坐鎮中路，配搭勞基湯馬士及「計時炸彈」菲斯踢3中堅；前線則用當打的達卡取代佐敦阿休，跟「李城之寶」占美華迪及艾簡路斯合力攻堅。
可惜球隊上仗聯賽又一早失2球，作客0比2敗走曼城，累計7場聯賽全敗兼一球不入後，再做出包括頭30場英超有25場先失波，以及對上23場聯賽皆有失球的兩大「劣績」；連同入球荒問題，目前仍排尾二，落後安全線上的「尾四」狼隊12分並只剩8場比賽，來屆回降英冠，幾成定局。
「雲佬」上仗賽後有點心灰說：「現時處境只能繼續努力，差距(分數)極大，但無論如何，餘下8場波，我們要盡可能用最好方法去處理，這是一個挑戰。這是最大目標。」王權球場不再是狐狸的堅固城堡，球隊近5場聯賽主場全敗吞足13蛋，今場遇上前列分子紐卡素，料會是一場苦戰。
紐卡素力爭前5
紐卡素國際賽前捧走英聯盃，一償70年宿願，之後旺氣持續，上仗聯賽主場憑瑞典長人中鋒阿歷山大伊沙克，攻入今屆聯賽第21球；加上中場悍將辛度東拿利在邊路窄位射入一記世界波，助球隊2比1氣走賓福特，繼續在季尾爭入前5名，踢來屆歐聯。黑白兵團計對上6場聯賽作客4勝2負，兩場敗仗是受挫曼城及利物浦腳下，賽績其實硬淨；今場面對踢來無精打采的狐狸，贏波而回是簡單任務。相關連結：香港賽馬會網頁