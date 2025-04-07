英超｜李城低迷7連敗 難擋紐卡素

貴為一代英超殿堂級射手、現時任教「狐狸」李斯特城的雲尼斯達羅無計可施，只寄求麾下球員戰至最後；今晚英超獨腳戲遇力爭上游的「黑白兵團」紐卡素，主隊仍然凶多吉少。(球賽編號FB9901，4月8日03:00開賽)

中途接手的「狐狸」主帥雲尼斯達羅，似乎已去到變無可變的困局，季尾被炒機會亦高。球隊近期以沙場老將高亞迪坐鎮中路，配搭勞基湯馬士及「計時炸彈」菲斯踢3中堅；前線則用當打的達卡取代佐敦阿休，跟「李城之寶」占美華迪及艾簡路斯合力攻堅。