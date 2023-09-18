英超｜森林非一「般」可擋

陣容愈執愈靚的諾定咸森林，本輪英超守尾關在香港時間今晚深夜，主場鬥升班馬般尼，憑地利加上入球能力有保證，力足取得聯賽連捷。足智彩開出今場讓球森林讓[0/0.5]球，可博主隊贏波上盤(球賽編號FB5568，9月19日02:45開賽)。

森林在國際賽檔期前喜事重重，不但一如去年夏天一樣，密密添兵成功，包括簽得燕豪芬的科特迪瓦中場伊巴謙辛加利(Ibrahim Sangare)、車路士的英格蘭翼鋒赫臣奧杜爾、借得比利時「浪人」前鋒奧歷治(Divock Origi)及阿仙奴萄葡牙年輕左閘紐奴泰華利斯(Nuno Tavares)等，壯大陣容；更在上輪英超作客靠另一瑞典新兵翼鋒艾蘭加(Anthnoy Elanga)一箭定江山，揚威車路士主場。

領隊谷巴(Steve Cooper)上季得到希臘班主力撐，捱過低谷，原有主力愈踢愈好。前鋒艾禾尼爾(Taiwo Awoniyi)之前跨季7戰聯賽上陣共入9球，人氣上升，帶領球隊已連續11場英超取得士哥。隊長中堅禾路(Joseph Worrall)跟球會續約至2026年，上仗夥拍隊友麥堅拿(Scott McKenna)及韋利保利(Willy Boly)組3中堅陣式，「守死」車路士；今場只是鬥開季3戰0分的升班馬般尼，森林要延續跨季主場英超5連勝，天賜良機。

