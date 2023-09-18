英超｜森林非一「般」可擋

陣容愈執愈靚的諾定咸森林，本輪英超守尾關在香港時間今晚深夜，主場鬥升班馬般尼，憑地利加上入球能力有保證，力足取得聯賽連捷。足智彩開出今場讓球森林讓[0/0.5]球，可博主隊贏波上盤(球賽編號FB5568，9月19日02:45開賽)。
森林在國際賽檔期前喜事重重，不但一如去年夏天一樣，密密添兵成功，包括簽得燕豪芬的科特迪瓦中場伊巴謙辛加利(Ibrahim Sangare)、車路士的英格蘭翼鋒赫臣奧杜爾、借得比利時「浪人」前鋒奧歷治(Divock Origi)及阿仙奴萄葡牙年輕左閘紐奴泰華利斯(Nuno Tavares)等，壯大陣容；更在上輪英超作客靠另一瑞典新兵翼鋒艾蘭加(Anthnoy Elanga)一箭定江山，揚威車路士主場。
領隊谷巴(Steve Cooper)上季得到希臘班主力撐，捱過低谷，原有主力愈踢愈好。前鋒艾禾尼爾(Taiwo Awoniyi)之前跨季7戰聯賽上陣共入9球，人氣上升，帶領球隊已連續11場英超取得士哥。隊長中堅禾路(Joseph Worrall)跟球會續約至2026年，上仗夥拍隊友麥堅拿(Scott McKenna)及韋利保利(Willy Boly)組3中堅陣式，「守死」車路士；今場只是鬥開季3戰0分的升班馬般尼，森林要延續跨季主場英超5連勝，天賜良機。
般尼英超開季3連敗失11球
對手般尼雖然早前曾在英聯盃作客1比0絕殺森林，但雙方該仗未派最強陣容，不足為據；而且般尼在聯賽開局差劣，全有主場之利，卻全敗共失11球。雖說所遇對手實力甚強，包括衛冕的曼城，但般尼主帥高柏尼(Vincent Kompany)季初重用新加盟的德國球員佐敦拜耶(Jordan Bayer)及愛爾蘭的達拉奧沙(Dara O’Shea)扼守中路，漏洞多多；縱有今夏三獅U21封王的鋼門泰福特(James Trafford)把關，神仙難救。
客軍今場獲首輪英超後備出場、因粗野攔截被紅牌驅逐的摩洛哥前鋒薩路尼(Anass Zaroury)，波監期滿復出，或會擔正跟南非前鋒利尼科士打(Lyle Foster)合作攻堅，而從阿士東維拉加盟的中場新星艾朗藍斯(Aaron Ramsey)亦可候命；不過新軍默契不足，實力有待考驗，今屆首次在英超作客出擊，凶多吉少。