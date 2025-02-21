英超｜歐聯慘敗專心本土 曼城主場勢擋紅軍

一個朝代是否終結？衛冕「藍月」曼城經歷歐聯挫折後，即要返回英超迎接本輪壓軸大戰，在周日深夜迎擊英超「一哥」利物浦。今場勝負直接影響藍月下半季在國內前程，必然拚盡一擊，沒有退路；對手紅軍經歷大戰連場後，勢頭明顯轉弱，主隊今場有力坐和望贏。(球賽編號FB7864，2月24日0:30開賽) 曼城剛在歐聯淘汰圈附加賽，被皇家馬德里兩回合計6比3雙殺，是前者自2012/13年球季，在歐聯分組賽出局後，表現最差的一次；現時在英超亦落後利物浦17分但少踢1場，要5連霸應該「凍過水」，下半季疊埋心水保住前列位置，以及力爭失落一屆的英足盃。

夏蘭特歐聯避戰 主帥哥迪奧拿(Guardiola)賽後指沒有事情是永恒，並說：「我們仍有13場聯賽，以力爭前四或五，繼續出戰來屆歐聯。」球隊剛戰無法抵擋對手星級鋒將進襲，更在早段已有中堅史東斯(Stones)傷出；而哥帥強調射手艾寧夏蘭特(Erling Haaland)，有輕傷只能先做後備。結果在大勢已去下，夏蘭特及中場重心奇雲迪布尼(Kevin de Bruyne)都不用出場，二人今場有望聯同防中高華錫(Kovacic)及快馬謝利美杜古(Jeremy Doku)，重返正選，跟紅軍拚盡一戰，挽救藍月王朝。 藍月新簽的埃及前鋒奧馬馬莫殊(Omar Marmoush)，上仗英超主場用了約半句鐘已連中三元，助球隊贈紐卡素4蛋，延續聯賽主場3連勝；加上計近3次主場對賽，藍月2勝1和佔得上風，今場在伊蒂哈德球場擺下擂台，不會懼怕紅軍。 對手紅軍隨住本月連場硬仗下，勢頭轉弱，周中作客阿士東維拉再靠另一位埃及射手穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)，1入波1助攻，2比2逼和對手；近3戰1勝2和失4分，領前優勢再減，爭霸壓力漸增。主帥史諾(Slot)賽後指，唯一值得為和波高興是對手最後一擊未能破網。



英超第26周賽程

利物浦前線選擇多 球隊在荷蘭前鋒加普(Gakpo)受傷下，剛戰用迪亞高祖達(Diogo Jota)掛帥；但焦點是後備出場的達雲紐尼斯(Darwin Nunez)面對空門失機，而同場後備出場的另一前鋒路易斯迪亞斯(Luis Diaz)，今場或會重返正選。前線仍有足夠精兵調動，但防線隱憂不少，隊長中堅華基爾雲迪積克(Virgil van Djik)，近期聯賽場場踢足，負擔極大；今場面對主隊質高鋒將全方位攻擊，或是今場勝負焦點所在。

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