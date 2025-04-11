英超｜水晶宮防守堅固 博曼城主場轉「細」

「藍月」曼城季尾氣勢轉弱，加上缺少首席射手壓陣，明晚英超早場迎戰守力堅固的水晶宮，入球中位數[3.5]球，先取「細」盤安心。(球賽編號FB0244，4月12日19:30開賽)
藍月今季戰績大幅滑落，歐聯早出局，上仗聯賽悶和同市死敵曼聯後，在本季餘下7場英超仍落後「一哥」利物浦21分，雙雄差距之大近季罕見；而且爭英超5連霸夢碎的藍月，現時更跌至第6，季尾跟積分接近的車路士、紐卡素及阿士東維拉，預計是4隊爭第4、5名取來屆歐聯位置的熱門，見證花無百日紅。
隊長奇雲迪布尼宣布季尾離隊，球隊面對「違規」115條的合運待決，來屆大變已是必然。地位仍穩的主帥哥迪奧拿，先要完成季尾餘下兩大任務(英足盃已入4強)，但卻要接受首席射手艾寧夏蘭特因傷，提早收咧的事實。
球隊上仗打吡戰由埃及新鋒奧馬馬莫殊及菲爾科頓掛帥，迪布尼後上支援；初段仍虎虎有威，但全隊之後越踢越頹，被對手反壓，幾乎輸波而回。曼城計近6場聯賽5次開「總入球」最多2球，鋒芒盡斂，今場面對大勇的水晶宮，主場亦不易輕鬆破門。
水晶宮突擊有力防線不俗
水晶宮在主帥加士拿麾下愈戰愈勇，連同上仗2比1氣走白禮頓，近5場聯賽4勝1和，排名升至中游；雖說該隊能躋身前列，來屆踢歐洲賽的機會不大，但戰意仍盛。法國前鋒桑馬迪達早前在英足盃被撞傷後，上仗已能重拾射門鞋；季內跟另一翼鋒伊斯美拿沙亞，在英超共入20球，把握力強，就算後備鋒將尼基迪亞及中堅馬克古希今場要坐波監，球隊突擊仍然有力。
最重要是由英格蘭門將甸軒達臣領導的防線，已保持聯賽作客10場不敗，當中對上8場聯賽作客共失2球；今場戰情不會一面倒，先取入球「細」盤。相關連結：香港賽馬會網頁