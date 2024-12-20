英超｜沙拿復出信心保證 利物浦作客照拔「刺」

英聯盃半力出擊過關後，「紅軍」利物浦將視線轉回英超，本輪英超壓軸戰在周日深夜將會強陣作客熱刺；並由「叉足電」的星級前鋒穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)領軍，勢破防線殘缺不全的熱刺，力保榜首優勢，客勝可熱捧。(12月23日0:30開賽) 利物浦剛戰輪換下，2比1打敗修咸頓，殺入英聯盃4強，前鋒達雲紐尼斯結束近6場球會比賽入球荒；而拉開比分的哈維艾利諾則是傷愈後首列正選。該仗被罰停賽的主帥史諾只能坐在觀眾席，今場作客倫敦，主帥將會跟上仗未有南下隨軍的星級前鋒沙拿、翼鋒路易斯迪亞斯、中場蘇保斯拉爾及中堅華基爾雲迪積克，齊齊在今場傳統Big Six大戰「復出」。

熱刺剋星沙拿 紅軍在聯賽連和紐卡素及富咸，積分榜優勢幾近消失，被大勇的車路士逼貼；如今一眾主力休息充足再上征途，尤其尚未傾妥續約的埃及前鋒沙拿，今季單計英超已交出13球9助攻，射手榜跟曼城的艾寧夏蘭特並列榜首。計紅軍近4次英超對賽錄得3勝1負，此子在3場勝仗場場士哥，可謂「熱刺剋星」；碰上對手今場防線殘缺不全，紅軍眾鋒必連珠炮發。 對手熱刺上仗聯賽大炒包尾修咸頓，只是結束3場聯賽不勝走勢，徘佪中游；球隊剛在周四晚於英聯盃硬撼曼聯，以球隊目前嚴重的後場傷兵潮，今場輪換空間不多，休息時間較紅軍少。副選門將費沙科士打縱使身手依然，但鬥中堅荒下，頂上的羅馬尼亞中堅達古仙，猶如計時炸彈；此子不論防守高空波及轉身追纏對手皆輸蝕，由他擔大旗配合一眾年輕守將，主隊危機重重。

熱刺遇強即屈？ 熱刺季內已兩鬥傳統Big Six球隊，先以0比1不敵阿仙奴，本月初又以3比4受挫車路士，主場遇強即屈；單計近3場聯賽主場只得1分失7球，縱使前線仍有隊長孫興民及箭頭蘇蘭基支撐，但得不償失，今場成冷門一方，仍不值支持。相關連結：香港賽馬會網頁

英超第17周賽程