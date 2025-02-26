英超｜沙拿領軍勢如虹 利物浦主場贏波按「紐」

由埃及法老、暫時英超射手榜居首的穆罕默德沙拿領軍下，利物浦爭霸形勢一片大好；今晚深夜在英超主場迎擊上仗拚盡險勝的紐卡素，以紅軍前線輪換能力充足，主勝穩開。(球賽編號FB8117，2月27日04:15開賽)

利物浦上仗聯賽守得精彩下，憑沙拿上半場1入球1助攻，2比0擊敗衛冕的曼城，目前拋離今晚作客鬥「三哥」諾定咸森林的「二哥」阿仙奴11分但多賽1場；但後者鬥森林後，下月緊接聯賽還要作客曼聯及主場鬥車路士，賽程難打，難怪不少海外莊家，已為投注紅軍封王的球迷提早派彩。