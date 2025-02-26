英超｜沙拿領軍勢如虹 利物浦主場贏波按「紐」

由埃及法老、暫時英超射手榜居首的穆罕默德沙拿領軍下，利物浦爭霸形勢一片大好；今晚深夜在英超主場迎擊上仗拚盡險勝的紐卡素，以紅軍前線輪換能力充足，主勝穩開。(球賽編號FB8117，2月27日04:15開賽)
利物浦上仗聯賽守得精彩下，憑沙拿上半場1入球1助攻，2比0擊敗衛冕的曼城，目前拋離今晚作客鬥「三哥」諾定咸森林的「二哥」阿仙奴11分但多賽1場；但後者鬥森林後，下月緊接聯賽還要作客曼聯及主場鬥車路士，賽程難打，難怪不少海外莊家，已為投注紅軍封王的球迷提早派彩。
紅軍在頻密賽程下，早前作客打和愛華頓及阿士東維拉共失4分，但氣勢不損；球隊「守贏」曼城，全場難得耗力不多，傷愈的荷蘭前鋒加普後備出場，箭頭迪亞高祖達及達雲紐尼斯因戰術關係，全場坐冷板。今場返主場出擊，主帥史諾必改踢主攻陣式，輪換鋒將，求3分保持爭霸絕大優勢。
利物浦晏菲路有保證
紅軍計近3季聯賽主場對賽，全勝紐卡素，取分重心當然是暫時以25球兼16次助攻、高踞射手榜首位的「不老法老」沙拿；此子對上3季主場鬥紐卡素，累計3入球3助攻，只要他在陣中，配上任何紅軍鋒將選擇，是球隊今季贏波保證。
相反另一前列分子紐卡素，上仗主場上半場一度連入4球反先；但下半場無以為繼，最終被對手追至3比4終場，保住贏波3分結束之前連敗，但主力耗力不少，季尾主要目標當然是保住前列位置，重返來屆歐洲賽。
伊沙克當旺
球隊食胡人物是瑞典高大中鋒阿歷沙大伊沙克，上仗梅開二度後已入19球，跟曼城的艾寧夏蘭特並列聯賽射手榜次位；由他跟安東尼哥頓及積及梅菲的快速突擊踢法，當然有一定威力。問題是丹般恩及法比安舒哈把守的中路，近兩仗共失7球，就算今場會有意大利防中辛度東拿利復任正選；但作客「一哥」紅軍，只怕「黑白兵團」難破近年聯賽作客必敗的魔咒。相關連結：香港賽馬會網頁