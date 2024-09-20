英超｜爭霸前哨戰 「兵」臨曼城博「細」

英超今輪尾場壓軸戰演爭霸前哨戰，由上屆冠、亞軍曼城鬥阿仙奴。「藍月」歐聯被國際米蘭悶和，射手艾寧夏蘭特火熱狀態被撲熄；今場遇擁英超最強雙中堅組合的阿仙奴，主場也未必輕易得逞。今場雙方或一如去季碰頭時謹慎作戰，入球不會多。(9月22日23:30開賽)
曼城超級射手艾寧夏蘭特，首4戰聯賽入9球，但遇上強敵往往受到考驗，剛戰歐聯遇前屆決賽對手國米，全場僅得3次攻門1中框，14次觸球；上屆英足盃決賽及今屆社區盾鬥曼聯，顆粒無收。更重要數據是上屆英超兩鬥阿仙奴，「藍月」只得1和1負0入球，夏蘭特同樣踢足全場，受制兵工廠兩大中堅加比爾馬加希斯及威廉沙列巴，一籌莫展。
主帥哥迪奧拿上仗賽後指夏蘭特被國米「前三後三人」圍住，無法發揮入球威力；反而因中場隊長奇雲迪布尼半場傷出後，回歸的老將根度簡，以及狀態未回勇的英格蘭球員先生菲爾科頓，下半場多次後上攻門，可惜一一浪費。根度簡、菲爾科頓及快馬謝利美杜古，今場英超大戰將會重回正選陣容再攻；但對手主帥阿迪達又會重施故技，以防反戰術壓制「藍月」攻勢，今場戰情可能又會是大部分時間陷入膠著。
迪布尼奧迪加特俱受傷
兵工廠雖然連續兩屆英超「二奶命」，但似乎找到鬥強隊，甚至鬥藍月的說明書。球隊除上屆兩鬥曼城未失一球外，連同上仗聯賽1比0揚威熱刺，由上屆季初聯賽累計，作客6鬥英超傳統Big Six球隊，3勝3和不敗。再者，隊長奧迪加特足踝傷勢比預期嚴重，球隊又剛在歐聯作客戰畢阿特蘭大，「魔鬼賽程」來到周日連續第3場作客兼鬥曼城，相信又會以守為攻，伺機由多位快馬作突擊，今場先取「入球」細。相關連結：香港賽馬會網頁