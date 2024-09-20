英超｜爭霸前哨戰 「兵」臨曼城博「細」

英超今輪尾場壓軸戰演爭霸前哨戰，由上屆冠、亞軍曼城鬥阿仙奴。「藍月」歐聯被國際米蘭悶和，射手艾寧夏蘭特火熱狀態被撲熄；今場遇擁英超最強雙中堅組合的阿仙奴，主場也未必輕易得逞。今場雙方或一如去季碰頭時謹慎作戰，入球不會多。(9月22日23:30開賽)

曼城超級射手艾寧夏蘭特，首4戰聯賽入9球，但遇上強敵往往受到考驗，剛戰歐聯遇前屆決賽對手國米，全場僅得3次攻門1中框，14次觸球；上屆英足盃決賽及今屆社區盾鬥曼聯，顆粒無收。更重要數據是上屆英超兩鬥阿仙奴，「藍月」只得1和1負0入球，夏蘭特同樣踢足全場，受制兵工廠兩大中堅加比爾馬加希斯及威廉沙列巴，一籌莫展。