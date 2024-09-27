英超｜狼穴中門大開 紅軍穩勝

攻守俱備的利物浦，明晚深夜在英超尾場，作客守力全聯賽最差的狼隊；加上後者的主力中堅，上仗勇戰十字韌帶重創，紅軍機不可失，有力延續開季以來作客全勝的佳績。(球賽編號FB1318，9月29日0:30開賽)
狼隊季初賽程艱難，結果先後受挫阿仙奴、車路士、紐卡素及阿士東維拉，期間只和諾定咸森林；其實表現未算太差，尤其中前場球員包括新隊長勒美拿戰意十足，助攻助守、中鋒佐真拿臣高大兼衝刺力強，最為耀眼，奈何守力不濟，開季5戰僅得1分失14球，信心大受打擊。
更慘是上仗球隊尾段仍跟維拉未分高下時，開季以來場場擔正的哥倫比亞中堅莫斯基拉，跟對手鋒將爭波時扭傷膝部，要擔架抬離場；賽後證實十字韌帶重創，今季「報銷」，球隊即再失2球再失3分。34歲的奇治戴臣今場會跟上季由基羅納加盟以來，不受重用的烏拉圭國腳辛迪亞高貝奴，扼守中路，默契不足。主帥奧尼爾正經歷球隊近15戰英超只嘗一勝的兩年多以來最差走勢，帥位不穩，今戰鬥紅軍又會難踢。
利物浦迪亞斯當旺
利物浦上仗聯賽改由穆罕默德沙拿、路易斯迪亞斯及達雲紐尼斯，合組三叉戟；結果路易斯迪亞斯梅開二度，今屆聯賽已入5球，加上達雲紐尼斯「埋齋」兼攻入個人今屆聯賽首球，助球隊主場大勝般尼茅夫3比0。除了這兩位南美勇鋒外，還有之後在英聯盃各入2球的迪亞高祖達及加普；狀態有進的新兵前鋒費達歷高基艾沙，紅軍季初鋒群而出。
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