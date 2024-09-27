英超｜狼穴中門大開 紅軍穩勝

攻守俱備的利物浦，明晚深夜在英超尾場，作客守力全聯賽最差的狼隊；加上後者的主力中堅，上仗勇戰十字韌帶重創，紅軍機不可失，有力延續開季以來作客全勝的佳績。(球賽編號FB1318，9月29日0:30開賽)

狼隊季初賽程艱難，結果先後受挫阿仙奴、車路士、紐卡素及阿士東維拉，期間只和諾定咸森林；其實表現未算太差，尤其中前場球員包括新隊長勒美拿戰意十足，助攻助守、中鋒佐真拿臣高大兼衝刺力強，最為耀眼，奈何守力不濟，開季5戰僅得1分失14球，信心大受打擊。