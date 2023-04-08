英超｜白禮頓作客熱刺坐和望贏 李斯特城讓唔起般尼茅夫

4月8日晚上10時多場英超同時開賽，熱刺迎戰作客戰績突出的白禮頓，場面未必佔優，讓球捧客隊勝1.92倍，坐和望贏。另一易帥的英超球隊李斯特城主場鬥般尼茅夫，兩支護級球隊中以後者較有態度，李城讓唔起般尼茅夫半一，讓球客隊勝1.7倍信心之選。 熱刺 對 白禮頓（球賽編號FB9700，4月8日22︰00開賽，NowTV621台直播） 李斯特城 對 般尼茅夫（球賽編號FB9702，4月8日22︰00開賽）