英超｜白禮頓作客熱刺坐和望贏 李斯特城讓唔起般尼茅夫

4月8日晚上10時多場英超同時開賽，熱刺迎戰作客戰績突出的白禮頓，場面未必佔優，讓球捧客隊勝1.92倍，坐和望贏。另一易帥的英超球隊李斯特城主場鬥般尼茅夫，兩支護級球隊中以後者較有態度，李城讓唔起般尼茅夫半一，讓球客隊勝1.7倍信心之選。
熱刺 對 白禮頓（球賽編號FB9700，4月8日22︰00開賽，NowTV621台直播）
李斯特城 對 般尼茅夫（球賽編號FB9702，4月8日22︰00開賽）
熱刺6名傷兵
英超暫列第5名熱刺與名帥干地解約後，痛定思痛繼續追逐前四位置。前主帥干地強調紀律，戰術以三中堅配兩邊翼衛為主。然而這種踢法不容易拿捏。暫代教練史迪連尼（Cristian Stellini）還要處理隊內不滿及賓戴維斯、李察利臣、賓坦古亞等6名傷兵問題。
白禮頓作客8場不敗已低調晉身第6名，今場完全唔驚熱刺主場。讓球捧客隊勝1.92倍，坐和望贏。
熱刺 對 白禮頓賽前分析及數據
熱刺 對 白禮頓賠率
李斯特城中場兩大將傷停
李斯特城因位處第19名降班區，辭退羅渣士後即上演護級六分波，主場迎第18名的般尼茅夫。李斯特城好波之人達斯貝利賀爾停賽，加上祖斯甸、泰利文斯等實力不錯的球員同缺陣，中場調度大受影響。奪冠功臣卡斯柏舒米高離開後，兩名門將丹尼禾特或艾佛遜皆不穩，絕對讓唔起般尼茅夫半一，讓球客隊勝1.7倍信心之選。