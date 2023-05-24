英超｜白禮頓迎曼城求1分穩歐霸席

已肯定取得球會史上首張歐洲賽入場券的「海鷗」白禮頓，今晚香港時間深夜在英超補賽，主場迎戰已封王的曼城(25/05 03:00)；若能力保不敗，提早鎖定、起碼取得第6名，來屆出戰歐霸，令這夜的主場祝捷派對更完美。

白禮頓上仗3比1氣走修咸頓，目前以3分力壓多賽1場的阿士東維拉，排第6；因得失球優勢大，就算煞科日要作客維拉，理論上「海鷗」餘下兩仗全敗，仍取得歐霸入場券，而排第7球隊則會躋身歐協聯。但為免夜長夢多，加上在運通球場主場謝幕，遇上半力出擊的曼城，要攞足分確保來屆踢歐霸，機不可失。

白禮頓主帥迪斯比，形容球會首闖歐洲賽，已「巴閉」過任何一支Big 6球隊英超封王，並希望長教下去。該隊新星中鋒艾雲費格遜上仗梅開二度，人氣前鋒三笘薰則多次錯失入球機會及欠運射門中柱，但表現亦搶鏡；球隊單計主場近7戰5勝1和1負入19球，火力強大，放開心情搶攻近4仗聯賽只失一的「藍月」防線，或有意外收穫。