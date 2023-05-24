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波經
2023-05-24 04:29:58
日報

英超｜白禮頓迎曼城求1分穩歐霸席

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艾雲費格遜 麥亞里士打

艾雲費格遜、麥亞里士打

艾華利斯

艾華利斯

已肯定取得球會史上首張歐洲賽入場券的「海鷗」白禮頓，今晚香港時間深夜在英超補賽，主場迎戰已封王的曼城(25/05 03:00)；若能力保不敗，提早鎖定、起碼取得第6名，來屆出戰歐霸，令這夜的主場祝捷派對更完美。

白禮頓上仗3比1氣走修咸頓，目前以3分力壓多賽1場的阿士東維拉，排第6；因得失球優勢大，就算煞科日要作客維拉，理論上「海鷗」餘下兩仗全敗，仍取得歐霸入場券，而排第7球隊則會躋身歐協聯。但為免夜長夢多，加上在運通球場主場謝幕，遇上半力出擊的曼城，要攞足分確保來屆踢歐霸，機不可失。

白禮頓主帥迪斯比，形容球會首闖歐洲賽，已「巴閉」過任何一支Big 6球隊英超封王，並希望長教下去。該隊新星中鋒艾雲費格遜上仗梅開二度，人氣前鋒三笘薰則多次錯失入球機會及欠運射門中柱，但表現亦搶鏡；球隊單計主場近7戰5勝1和1負入19球，火力強大，放開心情搶攻近4仗聯賽只失一的「藍月」防線，或有意外收穫。

艾雲費格遜

艾雲費格遜潛質不俗。

三笘薰

三笘薰速度高、技術佳。

兩決賽在後 哥迪奧拿排陣花心思

曼城上仗在主場「封王派對」以副選兵擔正，祖利安艾華利斯一箭定江山，氣走車路士；該仗3名中場加雲菲臘斯、高爾彭馬及沙治奧高美斯，俱是今屆首次在英超擔正。為應付稍後的足總盃及歐聯決賽，主帥哥迪奧拿將以調整球員狀態為首要考慮，精心部署正選及替補球員，甚至要讓艾寧夏蘭特繼續破入球紀錄，以及延續之前12場英超長勝走勢，難度不小。

夏蘭特

艾寧夏蘭特每入一球都破紀錄。

菲爾科頓

菲爾科頓望有更多上場機會。

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