英超｜白禮頓逆襲曼聯 圖爭歐賽席兼復仇

神奇球隊，誓報失盃之仇！「海鷗」白禮頓今屆表現神奇超卓，今晚香港時間深夜在英超迎戰曼聯(05/05 03:00)，肩負兩大重要任務；不但希望報回上月在英足盃決賽射輸12碼出局之仇，亦期望贏波追上前列，歷史性進軍歐洲賽。

季初被撬走主帥樸達，更有多位主力分別過檔大會，但未有阻止「海鷗」拍翼高飛。在意大利主帥迪斯比麾下，不少球員表現更上層樓，雖然在英足盃決賽互射12碼不敵曼聯，無法藉封王歷史性入圍來屆歐洲賽，但白禮頓賽前英超排第8位，只比6、7位的熱刺及阿士東維拉少2分及少踢3場優勢，即少失7分，若今夜能夠打敗「四哥」曼聯，即跳兩級上第6，甚至仍可挑戰前四歐聯席位。

迪斯比布陣靈活，進攻模式多變，近期新星中鋒艾雲費格遜養傷，但無阻該隊主攻特性，上仗主場輪換上陣亦以6比0大破狼隊。隊內兩位鋒將韋碧克及較少上陣的安達夫包辦當中4球，另一巴拉圭小將安斯素繼續上位，交出2次助攻；同場3大主將、防中摩西斯卡些度、阿歷斯麥亞里士打及人氣前鋒三笘薰「叉電」，只以後備登場，今場勢必悉數擔正打紅魔。該隊計近4場聯賽3勝1和入14球，對上21場聯賽有20場有士哥，攻力不俗，要趁曼聯兵疲復仇兼聯賽3連挫紅魔。