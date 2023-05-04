熱門搜尋:
C觀點 消費券2023 生活冷知識 深圳好去處 澳門旅遊 日本旅遊 行山路線 港股攻略 香港學校 二手樓 樓市 消委會 周顯
返回
波經
2023-05-04 04:31:45
日報

英超｜白禮頓逆襲曼聯 圖爭歐賽席兼復仇

分享：
麥亞里士打 三笘薰 拉舒福特 般奴費南迪斯

神奇球隊，誓報失盃之仇！「海鷗」白禮頓今屆表現神奇超卓，今晚香港時間深夜在英超迎戰曼聯(05/05 03:00)，肩負兩大重要任務；不但希望報回上月在英足盃決賽射輸12碼出局之仇，亦期望贏波追上前列，歷史性進軍歐洲賽。

季初被撬走主帥樸達，更有多位主力分別過檔大會，但未有阻止「海鷗」拍翼高飛。在意大利主帥迪斯比麾下，不少球員表現更上層樓，雖然在英足盃決賽互射12碼不敵曼聯，無法藉封王歷史性入圍來屆歐洲賽，但白禮頓賽前英超排第8位，只比6、7位的熱刺及阿士東維拉少2分及少踢3場優勢，即少失7分，若今夜能夠打敗「四哥」曼聯，即跳兩級上第6，甚至仍可挑戰前四歐聯席位。

迪斯比布陣靈活，進攻模式多變，近期新星中鋒艾雲費格遜養傷，但無阻該隊主攻特性，上仗主場輪換上陣亦以6比0大破狼隊。隊內兩位鋒將韋碧克及較少上陣的安達夫包辦當中4球，另一巴拉圭小將安斯素繼續上位，交出2次助攻；同場3大主將、防中摩西斯卡些度、阿歷斯麥亞里士打及人氣前鋒三笘薰「叉電」，只以後備登場，今場勢必悉數擔正打紅魔。該隊計近4場聯賽3勝1和入14球，對上21場聯賽有20場有士哥，攻力不俗，要趁曼聯兵疲復仇兼聯賽3連挫紅魔。

摩西斯卡些度 艾歷臣

摩西斯卡些度將再遇艾歷臣。

安東尼馬菲奧斯 三笘薰

安東尼馬菲奧斯與三笘薰均在邊線側擊。

安斯素 般奴費南迪斯

白禮頓新星安斯素與般費。

韋碧克 連迪路夫

韋碧克大鬥連迪路夫。

紅魔拉舒福特掛帥爭3分

曼聯上仗主場憑般奴費南迪斯一箭定江山，打敗黑馬分子阿士東維拉，近5戰聯賽4勝1和只失2球，為追第3的紐卡素及防利物浦後上搶前四，相信仍望全取3分，但會先求不失再伺機反擊。主帥滕哈格近期棄用隊長中堅哈利馬古尼，改以梳爾拍連迪路夫扼守中路，成效顯著，而上次盃賽中雲比沙卡成功凍結三笘薰，將加強整條防線的信心；至於中前場的拉舒福特、查頓辛祖及兩個「安東尼」馬迪爾及馬菲奧斯，配合勇態的般費，應有力作致命一擊。

曼聯

曼聯要力保前四。

拉舒福特

拉舒福特

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受