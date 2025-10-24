英超｜紅軍回勇作客捕「蜂」

經歷4連敗後，紅軍主帥史諾(Slot)果斷變陣出戰歐聯，排出「4-4-2」陣式由兩大新兵前鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)及艾基迪基(Ekitike)掛帥，季內並首次貶「法老」穆罕默德沙拿(Mohamed Salah)作後備，另一中場新兵域斯(Wirtz)重返正選移任右中場。球隊雖然先失守，亦是季內13場比賽的第18個失球，但面對季初一直鬆散的法蘭克福防線，強攻得手大勝5比1而回。

紅軍強力反彈亦有代價，右閘謝利美費林邦(Jeremie Frimpong)早段傷出，今季英超「標王」阿歷山大伊沙克亦因鼠蹊受傷，半場退下火線。球隊今場作客倫敦將回復「4-2-3-1」陣式，人腳仍然充裕，今屆各項賽事已入5球的伊基迪基掛帥，沙拿再受重用，右閘由干拿巴特利(Conor Bradley)頂上，繼續以攻為守，避免已連續兩場作客倫敦球會水晶宮及車路士皆輸1比2的慘況再現。

賓福穩定性強

「蜜蜂兵團」賓福特上仗2比0輕取積弱的韋斯咸，開季8戰10分排中下游，今夏被「拆骨」但表現恰如其分，應贏則贏，箭頭伊戈泰亞高(Igor Thiago)及奇雲舒亞迪(Kevin Schade)合作攻堅，有一定威力，要保住英超一席不難。只是上仗聯賽主場鬥另一爭霸分子曼城，一早失波已無力扳平，今場倒戈的中場隊長佐敦軒達臣(Jordan Henderson)年事已高，要作為5人防線的屏障會較為吃力；另一倒戈的門將基拿靴(Kelleher)，為抵擋紅軍鋒將圍攻，將會非常忙碌。