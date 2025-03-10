英超｜紐卡素心繫英聯盃 韋斯咸主場搶分有計

缺前中後三線主力，兼有英聯盃決賽後顧的「黑白兵團」紐卡素，今晚深夜英超作客鬥回勇兼休息充足的「鎚仔幫」韋斯咸，勢難贏波而回，可博主隊坐和望贏。(球賽編號FB8573，3月11日04:00開賽)

「黑白兵團」紐卡素剛戰英足盃鬥到加時被白禮頓踢出局，無緣入8強；但本周日又有爭盃機會，在溫布萊的英聯盃決賽硬撼英超「一哥」利物浦；雖說球隊主要戰場是力爭前列，下季重返歐聯，但短線目標自然是要爭盃，向沙特班主交代。

無論留力與否，「黑白兵團」今夜作客「鎚仔幫」，亦無法強陣出擊。事關，攻擊重心安東尼哥頓(Anthony Gordon)，上仗英足盃向對手動粗，「直紅」停3場，今場起要缺陣；聯同提早收咧的左閘路易斯賀爾(Lewis Hall)、上仗傷出的右閘捷比亞等，都無法出場。缺少今屆英超5入球、6助攻的哥頓影響最大，預料傷愈不久的祖連頓要改踢左翼，跟積及梅菲支援前列英超神射手阿歷山大伊沙克；球隊近4戰法定時間只嘗一勝，作客戰力更削又有後顧，今夜不值熱捧。