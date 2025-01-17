英超｜紐卡素「大」勇主場發「茅」

擁有近期英超最炙手可熱的射手壓陣，「黑白兵團」紐卡素排名越升越高，不過明晚遇上近況同樣硬淨的般尼茅夫，並不容易對付。兩軍近期著火，合演明晚英超早場，球迷等睇入球騷。(球賽編號FB6292，1月18日20:30開賽)
由艾迪賀維(Eddie Howe)帶領的東北大軍紐卡素，今季無緣踢歐洲賽，戰至去年12月，聯賽排名一度跌至12位；但自從大炒李斯特城後，戰績大翻身，各項賽事錄得9連勝，周中聯賽3比0氣走狼隊後，聯賽排名更躋身前四，重返歐聯參賽區域。
當中核心人物，當然是25歲的瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Alexander Isak)，連同上仗梅開二度，季內英超已入15球，升至射手榜三甲；個人連續8場英超士哥，更是繼雲尼斯達羅(Ruud van Nistelrooy)、史杜列治(Sturridge)及占美華迪(Jamie Vardy)後，英超史上第4人。當中占美華迪在2015/16年球季，協助李斯特城封王時，曾連續11場聯賽入波。他上仗賽後說：「感覺奇妙，我感到自在及有信心，球隊現時攻守皆出色。紀錄他日留在掛靴後緬懷，我現在用同一心態去應付每場比賽，就是入波去協助球隊。」
這邊廂的東北大軍紐卡素，單計聯賽6連勝入18球失1球；今場要北上的南軍般尼茅夫，在上仗聯賽作客戰至補時，才被主場的車路士逼和2比2，但已寫下近9場聯賽5勝4和佳績，穩居第8位。
「般茅」計聯賽作客近績更勝主場，近5場聯賽不敗入13球，包括作客曼聯照贏3比0；雖然近期傷兵有增無減，包括上仗已缺陣的巴西箭頭法蘭斯高艾雲尼遜(Francisco Evanilson)，但上仗由施曼尤(Semenyo)、奧亞達拉(Ouattara)及「12碼王」祖斯甸古華特(Justin Kluivert)領銜鋒線，一樣有聲有色。兩軍上季在聖占士公園球場交手，踢成2比2，今場入球一樣不會少。相關連結：香港賽馬會網頁