英超｜紐卡素「大」勇主場發「茅」

擁有近期英超最炙手可熱的射手壓陣，「黑白兵團」紐卡素排名越升越高，不過明晚遇上近況同樣硬淨的般尼茅夫，並不容易對付。兩軍近期著火，合演明晚英超早場，球迷等睇入球騷。(球賽編號FB6292，1月18日20:30開賽)

由艾迪賀維(Eddie Howe)帶領的東北大軍紐卡素，今季無緣踢歐洲賽，戰至去年12月，聯賽排名一度跌至12位；但自從大炒李斯特城後，戰績大翻身，各項賽事錄得9連勝，周中聯賽3比0氣走狼隊後，聯賽排名更躋身前四，重返歐聯參賽區域。