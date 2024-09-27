英超｜紐卡素「大」戰曼城 主場火猛無懼鬥攻

「黑白兵團」紐卡素雖然開季以來表現反覆，剛戰更被破本屆不敗之身；不過在主場聖占士公園球場一向火力強大，無懼強敵來犯，本輪英超早場迎戰缺少中場重將壓陣的曼城，兩軍勢如上屆一樣，在同一場地再演入球騷。(球賽編號FB1317，9月28日19:30開賽)
紐卡素上屆傷兵纍纍，影響成績，聯賽排名第7，無緣再戰歐洲賽；但今屆主力陣容保持，又有意大利中場悍將辛度東拿利，長期停賽後復出，理應有力反彈。可惜季初表現暫不似預期，起碼仍跟列強有一點距離，作客苦戰逼和般尼茅夫、上仗更1比3敗走富咸，防守錯漏多。中堅法比安舒哈雖然助攻出色，但跟丹般恩扼守中路，始終不穩；近期兩閘由老退的捷比亞、新人路易斯賀爾或萊特基利出任，都未算稱職。
紐卡素進攻不成疑問
可幸黑白兵團上屆聯賽主場19戰入49球，跟利物浦並列第2；今屆開季在地頭連勝，包括2比1氣走熱刺，箭頭阿歷山大伊沙克及翼鋒安東尼哥頓，今屆已「開齋」。驚喜是另一翼鋒哈維班尼斯5戰入3球，既然防線不穩，主帥艾迪賀維將繼續以攻為守；加上原本周中英聯盃作客對英乙AFC溫布頓因場地積水改期，紐軍可全副精神硬撼曼城。
曼城上仗英超主場完場前最後一個攻勢入波，2比2逼和半場因少踢1人死守的阿仙奴，當然滿肚鬱結，但賽後仍能重返榜首；超級射手艾寧夏蘭特上屆首循環交手缺席下，球隊作客仍以3比2打敗紐卡素，而這位挪威人開季聯賽場場入波，共入10球，今夜面對防守鬆散的紐卡素，當然有望延入球「瘋騷」。
曼城中場殘陣
但麻煩是中場重心洛迪卡斯簡迪該仗大戰弄傷十字韌帶，賽後證實要長休；加上另一「傳送王」奇雲迪布尼剛傷癒，今場又會靠兩大快馬謝利美杜古及沙維奧快放，或造就夏蘭特攻堅，客勝熱而不穩。始終紐卡素上屆聯賽主場19戰僅3敗，輸贏也會跟對手鬥攻，今場寧博「翻版」入球大戰。 相關連結：香港賽馬會網頁