英超｜紐卡素「大」戰曼城 主場火猛無懼鬥攻

「黑白兵團」紐卡素雖然開季以來表現反覆，剛戰更被破本屆不敗之身；不過在主場聖占士公園球場一向火力強大，無懼強敵來犯，本輪英超早場迎戰缺少中場重將壓陣的曼城，兩軍勢如上屆一樣，在同一場地再演入球騷。(球賽編號FB1317，9月28日19:30開賽)

紐卡素上屆傷兵纍纍，影響成績，聯賽排名第7，無緣再戰歐洲賽；但今屆主力陣容保持，又有意大利中場悍將辛度東拿利，長期停賽後復出，理應有力反彈。可惜季初表現暫不似預期，起碼仍跟列強有一點距離，作客苦戰逼和般尼茅夫、上仗更1比3敗走富咸，防守錯漏多。中堅法比安舒哈雖然助攻出色，但跟丹般恩扼守中路，始終不穩；近期兩閘由老退的捷比亞、新人路易斯賀爾或萊特基利出任，都未算稱職。