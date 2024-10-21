英超｜紐奴停賽 主將缺陣 森林「細」撲水晶宮

英超季初其中一支黑馬諾定咸森林，在周一深夜英超本輪壓軸戰，鬥開季聯賽不勝的水晶宮，原本勝望頗高；但領隊紐奴突被停賽，攻擊主力基比斯韋特未能趕及傷愈，加上中場禾特普斯要坐波監，變數增多下，今場仍可博「讓球」主勝之餘，可取足智彩入球中位數[2.5]球「細」。(球賽編號FB2083，10月22日03:00開賽)

森林上屆被扣4分，以尾四保住英超一席；今屆仍由紐奴掌帥印，中堅加入費倫天拿的塞爾維亞好手米倫高域(Milenkovic)、中場借得韋斯咸的死球專家禾特普斯；再重金簽入紐卡素的英格蘭U21國腳艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，表現卻令人耳目一新。