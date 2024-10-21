英超｜紐奴停賽 主將缺陣 森林「細」撲水晶宮

英超季初其中一支黑馬諾定咸森林，在周一深夜英超本輪壓軸戰，鬥開季聯賽不勝的水晶宮，原本勝望頗高；但領隊紐奴突被停賽，攻擊主力基比斯韋特未能趕及傷愈，加上中場禾特普斯要坐波監，變數增多下，今場仍可博「讓球」主勝之餘，可取足智彩入球中位數[2.5]球「細」。(球賽編號FB2083，10月22日03:00開賽)
森林上屆被扣4分，以尾四保住英超一席；今屆仍由紐奴掌帥印，中堅加入費倫天拿的塞爾維亞好手米倫高域(Milenkovic)、中場借得韋斯咸的死球專家禾特普斯；再重金簽入紐卡素的英格蘭U21國腳艾利諾安達臣(Elliot Anderson)，表現卻令人耳目一新。
球隊7戰10分，但曾爆出今屆暫時英超最大冷門，作客1比0擊敗利物浦；國際賽前又以1比1逼和主場的車路士。「大隻佬」箭頭基斯活特，配合翼鋒安達臣及另一「土炮」赫臣奧杜爾、隊長攻中基比斯韋特；加上禾特普斯中場掃蕩，踢出黑馬本色。不過英超紀律聆訊上周五追究該隊上月底鬥白禮頓時的場邊衝突，紐奴罰得最重，今晚起要停賽3場，無法在場邊督師。
紐奴賽前記招無奈說：「我感到驚訝，罰得很重，但我沒有甚麼可做。我的工作只是向前看，並確保教練團隊幫助球隊。」除了紐奴停賽，禾特普斯上仗鬥車路士尾段被逐，要停賽1場，加上該仗傷出的基比斯韋特，無法趕及傷愈出場，預計今夏由葡超簽得的祖達施華(Jota Silva)升任攻中，耶迪斯及墮後一格的安達在中場助攻助守，仍以一貫穩中求勝踢法，博今屆英超主場「開齋」。
加士拿有下台壓力
加士拿有下台壓力
水晶宮開局不妙，上仗聯賽主場0比1不敵利物浦，開季聯賽7戰3分未開勝門；領隊加士拿今夏重金簽下的阿仙奴箭頭尼基迪亞，但跟原本箭頭桑馬迪達，未能擦出火花，球隊暫時聯賽只入5球。主帥有下台壓力，今場作客要入波亦不易，看淡客軍之餘，「入球」細可重點出擊。香港賽馬會網頁