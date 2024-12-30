英超｜維拉主場強「大」鬥白禮頓

阿士東維拉近期走勢反覆，而且主強客弱走勢分明。該隊上仗聯賽作客一早失波，加上箭頭祖漢杜蘭上半場被紅牌逐離場，最終呑紐卡素3蛋，累計聯賽作客已錄5連敗。不過球隊在主場維拉公園球場卻相當醒神，近3場英超全勝，包括上次以2比1氣走曼城。球隊中場阿馬度奧拿拿指主場鬥曼城，已證明有能力鬥強隊，並非常期待今戰來臨。主帥艾馬利則表示：「現時積分榜形勢緊湊，周一主場之戰希望跟球迷一起營造熾熱氣氛，享受比賽並爭取勝利。」

英超快車繼續，剛戰吞蛋而回的阿士東維拉，返主場迎戰近期聯賽不勝的白禮頓；兩軍急求反彈，足智彩開出入球中位數[2.5]球，大盤可捧。(球賽編號FB5723，12月31日03:45開賽)

陣容上，祖漢杜蘭要停賽3場，而上仗半場已換入的英格蘭箭頭奧尼屈堅斯，本屆與杜蘭同樣已入7球，由他擔正跟摩根羅渣士及隊長約翰麥甘尼一起攻堅，維拉攻力仍有保證。

白禮頓上仗聯賽主場佔優下被賓福特悶和，延續6場聯賽不勝；但球隊開季以來聯賽作客場場有士哥，中前場兵源充足，有利快車期輪換。上仗後備出場的鋒將耶古保、佐真尼奧魯達及傷愈復出的中場悍將蘇利馬治可以升正。兩軍力求勝仗，今場料展入球騷。

車仔誓輾「葉」

至於上仗被絕殺的爭標分子車路士，同晚作客下游的葉士域治；以藍戰士鼎盛人腳，今場只要不輕敵，理應輕取聯賽主場3連敗的葉士域治。(球賽編號FB5721，12月31日03:45開賽)相關連結：香港賽馬會網頁