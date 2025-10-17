英超｜維拉回勇「細」做刺客

國際賽期前已成功反彈的阿士東維拉，周日英超早場作客實力接近的倫敦球會熱刺，將仍以穩中求勝踢法，力爭延續升浪，足智彩開出入球中位數[2.5]球，細盤可取。(球賽編號FB7626，10月19日21:00開賽)

熱刺本輪前守聯賽三甲位置，照計可秤先，不過球隊今夏換上實而不華的主帥法蘭克(Frank)領軍，防守明顯有所改善；但卻欠缺主攻對手的氣勢，勝在中前場人腳平均，在孫興民離隊、攻中占士麥迪臣(James Maddison)季前賽重創長休，大軍目前星味一般。

熱刺主場火力欠銳

熱刺國際賽前聯賽改踢「4-2-3-1」陣式，重用新人馬菲斯泰爾(Mathys Tel)掛帥，威爾遜奧度拔(Wilson Odobert)、古達斯(Kudus)及沙維西蒙斯(Xavi Simons)後上支援，活力十足，結果小勝列斯聯2比1，本輪前在英超客場成績暫排榜首；但計聯賽主場3戰只錄得勝和負各1，先輕取般尼，但之後0比1不敵般尼茅夫及苦戰至補時入波，1比1逼和包尾狼隊，球隊主場火力欠銳。