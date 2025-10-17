英超｜維拉回勇「細」做刺客

國際賽期前已成功反彈的阿士東維拉，周日英超早場作客實力接近的倫敦球會熱刺，將仍以穩中求勝踢法，力爭延續升浪，足智彩開出入球中位數[2.5]球，細盤可取。(球賽編號FB7626，10月19日21:00開賽)
熱刺本輪前守聯賽三甲位置，照計可秤先，不過球隊今夏換上實而不華的主帥法蘭克(Frank)領軍，防守明顯有所改善；但卻欠缺主攻對手的氣勢，勝在中前場人腳平均，在孫興民離隊、攻中占士麥迪臣(James Maddison)季前賽重創長休，大軍目前星味一般。
熱刺主場火力欠銳
熱刺國際賽前聯賽改踢「4-2-3-1」陣式，重用新人馬菲斯泰爾(Mathys Tel)掛帥，威爾遜奧度拔(Wilson Odobert)、古達斯(Kudus)及沙維西蒙斯(Xavi Simons)後上支援，活力十足，結果小勝列斯聯2比1，本輪前在英超客場成績暫排榜首；但計聯賽主場3戰只錄得勝和負各1，先輕取般尼，但之後0比1不敵般尼茅夫及苦戰至補時入波，1比1逼和包尾狼隊，球隊主場火力欠銳。
阿士東維拉季初原本極沉，開季聯賽頭4場0入球，之後開始上力，各項賽事計3連和後更4連勝；但要留意期間只是在英超主場連勝富咸及般尼，包括上仗主場靠快馬當耶爾馬倫(Donyell Malen)成功把握兩次機會，小勝般尼，表現未算亮麗。
維拉開季聯賽作客3戰只得2分入1球失2球，但對手其實只是賓福特、愛華頓及新特蘭，賣點不足。主帥艾馬利(Emery)成功令球隊轉為危安，門將用阿根廷鋼門馬天尼斯(Emiliano Martínez)或荷蘭新兵比蘇治(Bizot)，予人安心之感；但主力箭頭奧尼屈堅斯(Ollie Watkins)國際賽替「三獅」披甲帶傷而回，今場上陣成疑，今場作客以守為攻搶分，今場「細」均力敵，各有不足，勝負難料。相關連結：香港賽馬會網頁 - 足球資訊 - 賽前分析