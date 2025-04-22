英超｜維拉無懼征曼城 前列爭崩頭

曼城的伊蒂哈德球場，近十多年一直是維拉的凶地；維拉2019年夏天回升英超，對上5季聯賽作客曼城，一樣全敗。不過藍月今季爭英超5連霸失手，早在歐聯淘汰圈附加賽出局；來屆要再戰歐聯，便要跟在歐聯8強出局的維拉一樣，要保住英超前五名位置，相互實力已較近季接近得多。

維拉上周中歐聯出局未影響士氣，剛戰英超主場即以4比1大炒另一實力分子紐卡素，聯賽寫下5連勝；證明球隊自冬窗添兵後，火力的確大增，當中首席射手奧尼屈堅斯，歐聯8強兩回合俱被主帥艾馬利貶作後備，但剛戰即打爭氣波，擔正在開波不足一分鐘即先開紀錄，揭開大炒序幕。他賽後坦言：「我不瞞大家，我為未有出場感到生氣，並要讓他(艾馬利)知道。」

本季英超已入15球的屈堅斯，今夜仍會掛帥，上仗只後備出場的拉舒福特及當耶爾馬倫，分任左右翼，火力更強；再挾聯賽作客3連勝征伊蒂哈德球場，維拉打突擊未必輸蝕，有力破咒。