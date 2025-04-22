英超｜維拉無懼征曼城 前列爭崩頭

英超今晚深夜獨腳戲由曼城迎戰阿士東維拉。兩軍目前只差距1分，爭歐聯席位爭崩頭；剛戰大捷的維拉炮手眾多，有力打破近年聯賽作客「藍月」對賽必敗魔咒，客軍受讓可捧。(球賽編號FB0732，4月23日03:00開賽)
曼城的伊蒂哈德球場，近十多年一直是維拉的凶地；維拉2019年夏天回升英超，對上5季聯賽作客曼城，一樣全敗。不過藍月今季爭英超5連霸失手，早在歐聯淘汰圈附加賽出局；來屆要再戰歐聯，便要跟在歐聯8強出局的維拉一樣，要保住英超前五名位置，相互實力已較近季接近得多。
維拉上周中歐聯出局未影響士氣，剛戰英超主場即以4比1大炒另一實力分子紐卡素，聯賽寫下5連勝；證明球隊自冬窗添兵後，火力的確大增，當中首席射手奧尼屈堅斯，歐聯8強兩回合俱被主帥艾馬利貶作後備，但剛戰即打爭氣波，擔正在開波不足一分鐘即先開紀錄，揭開大炒序幕。他賽後坦言：「我不瞞大家，我為未有出場感到生氣，並要讓他(艾馬利)知道。」
本季英超已入15球的屈堅斯，今夜仍會掛帥，上仗只後備出場的拉舒福特及當耶爾馬倫，分任左右翼，火力更強；再挾聯賽作客3連勝征伊蒂哈德球場，維拉打突擊未必輸蝕，有力破咒。
新星翼衛尼高奧拉利
對手藍月上仗聯賽戰至尾段連入2球，以2比0揚威愛華頓主場，近5場聯賽寫下4勝1和佳績，爭取前列位置搶回主動權；沒有提早收咧的中鋒艾寧夏蘭特壓陣，藍月該場勝仗要靠二號門將史堤芬奧迪加及先開紀錄的新星翼衛尼高奧拉利幫手。主帥哥迪奧拿賽後說：「我要令球員相信取得歐聯資格，是在這國家及聯賽的一大成就。」
不過球隊連場表現其實不算出色，只是對手實力較弱及排名較低；今場遇上同級對手，以該隊近4場聯賽主場，當中3場失2球，藍月在今場「五五波」不值熱捧。相關連結：香港賽馬會網頁