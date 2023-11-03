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波經
2023-11-03 04:30:58
日報

英超｜聯賽盃賽接連大敗 曼聯低迷難劫「富」

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接連慘敗，紅魔忌捧！剛在英聯盃衛冕失敗，再吞3蛋的「紅魔」曼聯，又要盡快收拾必情，明天在英超早場打頭陣作客富咸。以紅魔低迷的狀態，今場恐防「氹仔浸蛟龍」；足智彩開出讓球盤曼聯讓[0/0.5]球，可博富咸下盤(球賽編號FB7888，11月4日20:30開賽)。

繼失意曼市打吡後，紅魔接連在主場以衛冕身份出戰英聯盃鬥紐卡素；就算有巴西硬漢卡斯米路(Casemiro)及美臣蒙特擔正，鎮守中場，但開賽即被對手力壓，下半場就算換入主力前鋒海倫(Rasmus Hojlund)、拉舒福特(Marcus Rashford)及隊長中場般奴費南迪斯(Bruno Fernandes)搏殺，也未能平反敗局。紅魔英聯盃出局之餘，更連續兩仗主場輸0比3；開季全部賽事計15戰8負，是該隊自1962/63年最差的開局。

滕哈格遇困局 

主帥滕哈格(Erik ten Hag)賽後向球迷致歉，但帥位漸見不穩，而防線哈利馬古尼(Harry Maguire)不論拍連迪路夫(Victor Lindelof)或莊尼伊雲斯(Jonny Evans)同樣不可靠；法國守將華拉尼(Raphael Varane)傷愈狀態未足，主帥未敢重用。前線海倫及拉舒福特陷入球荒，就算聯同上仗休息的基斯甸艾歷臣(Christian Eriksen)明晚復任正選；球隊對上兩仗聯賽作客鬥般尼及錫菲聯兩支升班馬，亦僅淨勝1球，今場作客出名「窄場」的小屋球場，鬥戰力不俗的富咸，更難輕易得逞。
 

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富咸主將周中休息

對手富咸在同晚英聯盃作客以3比1打敗英冠前列分子葉士域治，打入8強；主帥馬高施華(Marco Silva)對比上仗聯賽作客和白禮頓，輪換當中8人，令主力包括門將尼奴(Bernd Leno)、中堅添列姆(Tim Ream)、中場祖奧包連夏(Joao Palhinha)及中鋒卡路士雲尼斯奧斯(Carlos Vinicius)全面休息，而巴西翼鋒韋利安(Willian)更不用隨隊出征，今場夫添出擊。球隊計近4戰只曾作客受挫「一哥」熱刺，近況回勇下，主場打穩守突擊，可望打破對上3次跟紅魔交手全敗的魔咒，今場可博不敗。

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2023/24英超第11輪賽事 (周六至下周一)

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