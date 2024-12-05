英超｜般尼茅夫有力拔「刺」 主場無懼Big Six

般尼茅夫季初戰績反覆不定，但主場會有神來之筆，季內曾兩度氣走傳統Big Six球會；今晚在英超快車迎戰傷停滿營的熱刺，足智彩開出「讓球」平手盤，可博主隊。(球賽編號FB4800，12月6日04:15開賽)
般尼茅夫自前季升上英超，一直徘徊中下游，但不愁護級，今季戰績亦相當「穩定」，本輪前13戰18分排第13位；不論主客場戰績，又或是得失球都相當平均，但今季聯賽主場錄得3勝之中曾接連打敗阿仙奴及曼城，加上剛戰作客4比2擊破狼隊，兩大鋒將同創英超歷史，由巴西鋒將艾雲尼遜(Evanilson)博到3個12碼，全交名將之後祖斯甸古華特(Justin Kluivert)操刀中鵠，今場返主場當然信心滿滿。
般茅除擁有前鋒雙星外，上仗射入靚波的當打匈牙利左閘基卻斯(Kerkez)，備受大會留意；球隊今場亦有正選翼鋒施曼尤(Semenyo)停賽1場後復出，陣容相當完整，且看西班牙籍領隊伊拉奧拿(Iraola)，能否助球隊打破季內未曾在英超連捷的不利數據。
熱刺非夫添應戰
熱刺雖然貴為英超Big Six球隊，但表現一向難測；早前先後打敗阿士東維拉及曼城，但又曾受挫弱旅水晶宮及葉士域治。這支北倫敦球會近期傷停問題嚴重，中場賓坦古亞(Bentancur)因種族歧視言論，被重判停賽至拆禮物日才能復出。一號門將古里艾維卡里奧(Guglielmo)足踝骨折，更要休息至明年3月；一對主力中堅雲迪尹(van de Ven)及基斯甸羅美路(Christian Romeo)缺陣多場，球隊尤其守力削弱不少。
球隊上仗主場鬥富咸被逼和，但全場表現平平；如非36歲的二號門將費沙科士打(Fraser Forster)力挽狂瀾，或又要受挫另一支中下游球隊，今場面對爛打的般尼茅夫，只怕「入不敷支」，寧撐主隊坐和望贏。
富咸主場迎白禮頓
同晚另一場由富咸對白禮頓。富咸上仗逼和熱刺，近5場聯賽只嘗一敗，表現回穩；但主場表現反覆，火力不算可靠，遇上前列的白禮頓，未必搶攻，今場先取「入球」細。(球賽編號FB4783，12月6日03:30開賽)
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