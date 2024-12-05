英超｜般尼茅夫有力拔「刺」 主場無懼Big Six

般尼茅夫季初戰績反覆不定，但主場會有神來之筆，季內曾兩度氣走傳統Big Six球會；今晚在英超快車迎戰傷停滿營的熱刺，足智彩開出「讓球」平手盤，可博主隊。(球賽編號FB4800，12月6日04:15開賽)

般尼茅夫自前季升上英超，一直徘徊中下游，但不愁護級，今季戰績亦相當「穩定」，本輪前13戰18分排第13位；不論主客場戰績，又或是得失球都相當平均，但今季聯賽主場錄得3勝之中曾接連打敗阿仙奴及曼城，加上剛戰作客4比2擊破狼隊，兩大鋒將同創英超歷史，由巴西鋒將艾雲尼遜(Evanilson)博到3個12碼，全交名將之後祖斯甸古華特(Justin Kluivert)操刀中鵠，今場返主場當然信心滿滿。