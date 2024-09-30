英超｜般尼茅夫「大」戰修咸頓演南部打吡

般尼茅夫上兩輪連負強敵，不過今晚深夜在英超本輪壓軸戰，迎擊已作「零的突破」的升班馬修咸頓。這場南部打吡，雙方都會以贏波3分為目標，激鬥可期。足智彩開出入球中位數[2.5]球，先博「入球」大。(球賽編號FB1326，10月1日03:00開賽)
般尼茅夫上屆改由西班牙主帥伊拉奧拿(Iraola)上任，季初兵荒馬亂，頭9場聯賽不勝；之後企穩兼保住英超一席。球隊今夏最大變動是首席射手蘇蘭基(Solanke)被熱刺高價撬走，惟有以破該會轉會費紀錄4,000萬英鎊(約4.15億港元)，從波圖簽下當打的巴西前鋒艾雲尼臣(Evanilson)頂上。球隊中前場重新布局，季初首3戰搶得5分後；近兩仗聯賽連負車路士及利物浦兼一球不入，最可惜是艾雲尼臣在前仗主場鬥車路士主射12碼宴客，球隊更在尾段被攻陷，令此子暫時在英超仍食白果。
不過今場對手是升班馬修咸頓，般茅會變主動；其「4-2-3-1」陣式中，中鋒艾雲尼臣，中場泰華利亞(Tavernier)、安東尼施美安(Antoine Semenyo)仍會擔正，快馬快馬奧亞泰拉(Ouattara)及辛尼斯泰拉(Sinisterra)有望先出場，加強進攻速率，相反祖斯甸古華特(Justin Kluivert)或退居後備。球隊防線加入祖雲達斯的荷蘭中堅侯治臣(Huijen)、由車路士借用的門將基柏(Kepa)後，未見穩健；早前鬥愛華頓亦先失2球，今場可勝不穩。
青訓小將迪比寧修咸頓亮點
修咸頓開季最大亮點是青訓小將迪比寧(Dibling)，繼前仗英超首次擔正博得12碼後，上仗聯賽在開賽不久，接應老將拉爾拉拿(Lallana)妙傳建功；可惜球隊最終補時失守，被來訪的葉士域治逼和，但取得升班後5戰第1分。中堅積克史堤芬斯(Jack Stephens)仍要停賽，碧拿歷克(Bednarek)及貴價守將哈活比里斯(Harwood-Bellis)續扼守中路，為門將藍斯達爾(Ramsdale)先作屏障。
要留意修咸頓對上3次作客般茅全勝，今場雖輸牌面，但搶分決心不遜對手。既然雙方守力皆不穩，今場或鬥出錯下，宜先取「入球」大。 相關連結：香港賽馬會網頁