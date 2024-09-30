英超｜般尼茅夫「大」戰修咸頓演南部打吡

般尼茅夫上兩輪連負強敵，不過今晚深夜在英超本輪壓軸戰，迎擊已作「零的突破」的升班馬修咸頓。這場南部打吡，雙方都會以贏波3分為目標，激鬥可期。足智彩開出入球中位數[2.5]球，先博「入球」大。(球賽編號FB1326，10月1日03:00開賽)

般尼茅夫上屆改由西班牙主帥伊拉奧拿(Iraola)上任，季初兵荒馬亂，頭9場聯賽不勝；之後企穩兼保住英超一席。球隊今夏最大變動是首席射手蘇蘭基(Solanke)被熱刺高價撬走，惟有以破該會轉會費紀錄4,000萬英鎊(約4.15億港元)，從波圖簽下當打的巴西前鋒艾雲尼臣(Evanilson)頂上。球隊中前場重新布局，季初首3戰搶得5分後；近兩仗聯賽連負車路士及利物浦兼一球不入，最可惜是艾雲尼臣在前仗主場鬥車路士主射12碼宴客，球隊更在尾段被攻陷，令此子暫時在英超仍食白果。