英超｜艾摩廉領曼聯魔力未展 紐卡素有力降「魔」

近期重拾勝軌的「黑白兵團」紐卡素，乘勇在今晚深夜的英超出征奧脫福；面對態沉兼有兩位中場主力停賽的「紅魔」曼聯，機不可失。足智彩開出「讓球」平手盤，客勝可博。(球賽編號FB5682，12月31日04:00開賽)
今季無緣歐洲賽、人腳變動不大的的紐卡素近期回勇，連同英聯盃，近4戰全勝入14球失1球，聯賽排名逼近前列。主帥賀維上仗主場3比0大炒阿士東維拉後說：「我們好像任何時刻都能入波，更樂見進攻球員重拾信心，己隊處於有利位置。」球隊上仗大炒維拉時，雖然早段已有人數之利，但英格蘭翼鋒安東尼哥頓在開賽80秒已射入世界波，一眾鋒將腳風奇順，而且贏波耗力不多。隊中近期焦點必屬高大的瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Isak)，此子近6場入7球；配合近期亦有士哥的積及梅菲及祖連頓，面對近3戰失9球的紅魔有力連珠炮發。
防守方面，英格蘭門將尼克普比膝傷繼續養傷，但頂上的35歲斯洛伐克國腳門將杜巴卡爭氣，防線尚算穩健；意大利國腳中場辛度東拿利成為防線前重要屏障，備受主帥點名讚賞。
B費烏加迪齊停賽
相反「紅魔」諸事不順，上仗英超0比2不敵狼隊，隊長般奴費南迪斯下半場早段「2黃1紅」被逐，球隊連同英聯盃出局，錄得3連敗，包括近兩戰英超一球不入。
新帥艾摩廉(Amorim)直認球員沒有足夠時間練習新陣式，未知球隊何時走出谷底，而球隊稍後更要面對更強的利物浦及阿仙奴。除隊長B費外，烏拉圭防中文路爾烏加迪(Manuel Ugarte)累計黃牌夠數，今場亦要坐波監。球隊原本可以寄望快馬阿密特迪亞路(Diallo)，但此子近戰踢法似被洞悉；而中堅不論用哈利馬古尼或馬菲斯迪歷特孭飛，面對大勇的客軍中鋒伊沙克，恐難抵擋，只怕紅魔今夜又輸一場。
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