英超｜艾摩廉領曼聯魔力未展 紐卡素有力降「魔」

近期重拾勝軌的「黑白兵團」紐卡素，乘勇在今晚深夜的英超出征奧脫福；面對態沉兼有兩位中場主力停賽的「紅魔」曼聯，機不可失。足智彩開出「讓球」平手盤，客勝可博。(球賽編號FB5682，12月31日04:00開賽)

今季無緣歐洲賽、人腳變動不大的的紐卡素近期回勇，連同英聯盃，近4戰全勝入14球失1球，聯賽排名逼近前列。主帥賀維上仗主場3比0大炒阿士東維拉後說：「我們好像任何時刻都能入波，更樂見進攻球員重拾信心，己隊處於有利位置。」球隊上仗大炒維拉時，雖然早段已有人數之利，但英格蘭翼鋒安東尼哥頓在開賽80秒已射入世界波，一眾鋒將腳風奇順，而且贏波耗力不多。隊中近期焦點必屬高大的瑞典中鋒阿歷山大伊沙克(Isak)，此子近6場入7球；配合近期亦有士哥的積及梅菲及祖連頓，面對近3戰失9球的紅魔有力連珠炮發。