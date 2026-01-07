英超｜藍月迎海鷗 中門「大」開

憑中場雷恩達斯上半場尾段入波，藍月迎戰「無帥」車路士，眼看英超主場9連勝在望之際，卻被對手在94分鐘逼和。藍月如今已被榜首阿仙奴拋離6分，矢志重奪失落一屆聯賽冠軍的希望受到打擊；另外兩位正選中堅加華度爾及魯賓戴亞斯同場先後傷出，其中加華度爾證實骨折要長休，今場或要用卡胡辛洛夫及尼敦艾基頂上，爭勝出現隱憂。

聯賽連和失分後，「藍月」曼城爭霸再處不利位置，今晚深夜續在主場迎戰飄忽不定的「海鷗」白禮頓時，將缺少兩位主力中堅壓陣，必以攻為守求勝，入球中位數[3/3.5]球，先取「大」盤。(球賽編號FB1869，1月8日03:30開賽)

可幸曼城一眾鋒將仍勇，菲爾科頓、雷恩達斯、卓基及謝利美杜古皆有入球能力；只是「入球機器」艾寧夏蘭特已連續3場英超食白果，是個人季內首次，包括上仗失運曾射門中柱，今場要打爭氣波。藍月主場始終強大，季內10戰英超主場8勝入26球，今夜全攻出擊，望在分數上追貼明晚才出場的阿仙奴。

白禮頓上仗聯賽主場2比0輕取弱旅般尼，結束聯賽6場不勝走勢，位居中游。球隊冬窗重簽多蒙特老將中場柏斯高哥斯，此子上仗已後備出場作回歸首騷，今場將有望聯同首席射手韋碧克一同擔正；再配合傷癒的三笘薰作側擊，表現從來捉摸不定的「海鷗」，亦無懼跟對手鬥攻。