英超｜西倫敦打吡 富咸迎賓福特博「大」

英超今輪壓軸上演西倫敦打吡，由富咸今夜迎戰賓福特。兩軍在倫敦區內戰力不屬頂級，但同樣實而不華，鬥志補不足；對賽利開入球騷，先取足智彩入球中位數[2.5/3]球「大」。(球賽編號FB3191，11月5日04:00開賽)

兩軍本輪前並排中游，賓福特9戰後多富咸1分。富咸近期走勢回落，近3戰聯賽1和2負，但面對曼城及阿士東維拉，雖敗不辱；上仗作客由翼鋒伊禾比(Iwobi)先開紀錄，只是戰至94分鐘才被主場的愛華頓扳平，但表現已有回起之勢。主帥馬高施華(Marco Silva)賽前點出賓福特的虛實，他說：「打吡戰通常緊湊，今場亦難打，不論作客或主場對賓福特一樣艱辛；他們入得失得，前線有出色的球員，防守很多時打4中堅陣式。」