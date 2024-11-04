英超｜西倫敦打吡 富咸迎賓福特博「大」

英超今輪壓軸上演西倫敦打吡，由富咸今夜迎戰賓福特。兩軍在倫敦區內戰力不屬頂級，但同樣實而不華，鬥志補不足；對賽利開入球騷，先取足智彩入球中位數[2.5/3]球「大」。(球賽編號FB3191，11月5日04:00開賽)
兩軍本輪前並排中游，賓福特9戰後多富咸1分。富咸近期走勢回落，近3戰聯賽1和2負，但面對曼城及阿士東維拉，雖敗不辱；上仗作客由翼鋒伊禾比(Iwobi)先開紀錄，只是戰至94分鐘才被主場的愛華頓扳平，但表現已有回起之勢。主帥馬高施華(Marco Silva)賽前點出賓福特的虛實，他說：「打吡戰通常緊湊，今場亦難打，不論作客或主場對賓福特一樣艱辛；他們入得失得，前線有出色的球員，防守很多時打4中堅陣式。」
富咸聯賽正選陣容相當穩定，通常排「4-2-3-1」陣式出戰，由阿仙奴買入的攻中伊美路維(Emile Rowe)發辦，翼鋒伊禾比、艾達馬查奧爾(Adama Traore)，以及回勇的墨西哥中鋒魯爾占美尼斯(Raul Jimenez)，各進攻好手今屆聯賽已「開齋」，球隊為博近4場聯賽首勝，地頭出擊，必然主動。
賓福特作客4戰全敗失9球
對手賓福特上仗聯賽主場4比3反勝升班馬葉士域治，防線表現差勁；不過正如富咸主帥施華所說，「蜜蜂兵團」前鋒不乏好手，當中首推聯賽已入8球的麥比奧莫(Mbeumo)；加上他的前鋒好拍檔尤尼韋沙(Yoane Wissa)，上仗傷後回勇聯賽梅開二度，主帥法蘭克(Frank)自2018年後任教，球隊表現穩定，他亦屢傳會被大會挖角。
法蘭克賽前說：「周一晚我們會有3,000球迷作客撐場，我們會盡全力為球迷贏波而回，個人非常期待。」不過賓福特防守不太可靠，今屆主強客弱特性明顯，聯賽作客4戰全敗失9球；而兩軍對上4次在英超交手，有3次「總入球」最少3球，今場倫敦打吡博「大」啱數。 相關連結：香港賽馬會網頁