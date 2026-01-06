英超｜護級大戰 韋斯咸「細」迎森林

英超瘋狂冬假賽程，周中將會來到小終章，本輪今晚獨腳戲先演護級戰，由兩支連場落敗的球隊、「鎚仔幫」韋斯咸迎戰諾定咸森林。兩軍近況及火力同樣不太可靠，今場先取「入球」細盤。(球賽編號FB1839，1月7日04:00開賽)
周中英超再連踢3日，今晚由尾三鬥尾四。「鎚仔幫」去年3月尾由前森林主帥紐奴接手，表現仍無起色，上仗聯賽作客更吞包尾狼隊3蛋，重擊士氣，近9場聯賽不勝，累計20戰只得14分，比尾四的森林再少4分。資料顯示，英超史上在同階段只有14分或以下球隊，歷來只有6隊能在季尾逃出生天。
韋斯咸頹勢未止
「鎚仔幫」近9場英超不勝亦是該會自2010/11年度最後9場不勝以來，最差勁的走勢，而他們該屆最終降落英冠。該隊近期放走不受重用的德國前鋒富克洛予AC米蘭，並積極在冬窗增援；但暫時只單靠「土炮」隊長射手查洛保雲苦撐，加上季內聯賽主場10戰只得2勝1和7負入12球，地頭亦無力主攻。
對手森林雖在歐霸賽場表現不俗，但連同上仗1比3敗走阿士東維拉，在這個寒冬錄得英超4連敗只入2球。去年10月上任後，一度領森林12戰錄得7勝的領隊達治，領軍蜜月期似已完結；球隊去年同期排第3力爭歐聯席位，如今要為護級做好心理準備。
基比斯韋特後上有威力
跟韋斯咸相似，森林首席射手是攻中、英格蘭好手基比斯韋特，但箭頭伊戈捷西斯季內只有1個英超入球；以森林今季聯賽作客10戰只入7球的超差攻力，今場先取入球「細」盤。