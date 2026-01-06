英超｜護級大戰 韋斯咸「細」迎森林

英超瘋狂冬假賽程，周中將會來到小終章，本輪今晚獨腳戲先演護級戰，由兩支連場落敗的球隊、「鎚仔幫」韋斯咸迎戰諾定咸森林。兩軍近況及火力同樣不太可靠，今場先取「入球」細盤。(球賽編號FB1839，1月7日04:00開賽)

周中英超再連踢3日，今晚由尾三鬥尾四。「鎚仔幫」去年3月尾由前森林主帥紐奴接手，表現仍無起色，上仗聯賽作客更吞包尾狼隊3蛋，重擊士氣，近9場聯賽不勝，累計20戰只得14分，比尾四的森林再少4分。資料顯示，英超史上在同階段只有14分或以下球隊，歷來只有6隊能在季尾逃出生天。