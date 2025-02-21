英超｜賓福特作客變醒神 捕「狐」格

企穩英超中游的「蜜蜂兵團」賓福特，近期「性能」大變，由主強客弱，變身主弱客強；今晚深夜在英超作客下游分子「狐狸」李斯特城，大有機會在客場聯賽寫下難得的4連勝。(球賽編號FB7827，2月22日04:00開賽)

「蜜蜂兵團」在英超現時「第二長壽」領隊、僅次哥迪奧拿(Guardiola)的丹麥人法蘭克(Frank)精明領導下，長期在英超無風無浪；只是今屆上半季是主場成績特佳的「地頭龍」，但作客頭9場聯賽只得2分。球隊近3場聯賽作客卻連挫修咸頓、水晶宮及韋斯咸3支中下游球隊，如果今晚打敗李城，更是該會史上首次在頂級聯賽造出作客4連勝佳績。