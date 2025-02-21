英超｜賓福特作客變醒神 捕「狐」格

企穩英超中游的「蜜蜂兵團」賓福特，近期「性能」大變，由主強客弱，變身主弱客強；今晚深夜在英超作客下游分子「狐狸」李斯特城，大有機會在客場聯賽寫下難得的4連勝。(球賽編號FB7827，2月22日04:00開賽)
「蜜蜂兵團」在英超現時「第二長壽」領隊、僅次哥迪奧拿(Guardiola)的丹麥人法蘭克(Frank)精明領導下，長期在英超無風無浪；只是今屆上半季是主場成績特佳的「地頭龍」，但作客頭9場聯賽只得2分。球隊近3場聯賽作客卻連挫修咸頓、水晶宮及韋斯咸3支中下游球隊，如果今晚打敗李城，更是該會史上首次在頂級聯賽造出作客4連勝佳績。
今夜當然是賓福特締造歷史新頁的良機，事關對手是近10場聯賽9敗、排尾二的李斯特城。球隊除了領隊「長壽」，主力陣容亦甚少大變，季前走了去沙特掘金的艾雲東尼(Ivan Toney)，今季由尤尼韋沙(Yoane Wissa)掛帥，其好拍檔麥比奧莫(Mbeumo)及進步飛躍的奇雲舒亞迪(Kevin Schade)，後上支援攻堅，實而不華。麥比奧莫暫時在英超入14球，跟「三獅新星」高爾彭馬(Cole Palmer)，並列射手榜第5位；一眾「蜜鋒」今場要攻破對上9場聯賽敗仗，最少每場失2球的「狐狸」防線，只是簡單任務。
雲佬力阻6連敗李斯特城
李斯特城上仗聯賽主場0比2不敵阿仙奴，守到尾段接連失守，略為可惜；中途接手的主帥雲尼斯達羅(Ruud van Nisterlrooy)無計可施，當中主場已5連敗失11球兼一球不入，戰績其實羞家。一對中堅菲斯(Faes)及奧高利(Okoli)是大缺口，「李城之寶」占美華迪(Jamie Vardy)近9場聯賽又只入一球，護級形勢如履薄冰，反彈無期。
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